Στους ρυθμούς των Iron Maiden το ΟΑΚΑ: Λαοθάλασσα από νωρίς το μεσημέρι – «Μεταμορφωμένα» λεωφορεία της ΟΣΥ στο χώρο (Videos)

Το μεγάλο ραντεβού που περίμεναν χιλιάδες φίλοι της rock και heavy metal μουσικής στην Ελλάδα έφτασε.

Οι θρυλικοί Iron Maiden επιστρέφουν στην Αθήνα για μια ιστορική εμφάνιση στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «Run for Your Lives World Tour 2025-2026» και το Ολυμπιακό Στάδιο έχει πάρει κυριολεκτικά «φωτιά» από νωρίς το μεσημέρι.

Ουρές δεκάδων μέτρων στο ΟΑΚΑ

Από τις πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες, το σκηνικό γύρω από το OAKA θύμιζε μια απέραντη λαοθάλασσα. Χιλιάδες fans κάθε ηλικίας –από παλιούς «πιστούς» με φθαρμένα τζιν μπουφάν γεμάτα ραφτά, μέχρι τη νέα γενιά που ανυπομονεί να ζήσει για πρώτη φορά το μεγαλείο της μπάντας– έχουν κατακλύσει τον περιβάλλοντα χώρο. Οι ουρές που έχουν σχηματιστεί έξω από την εμβληματική «Αγορά» του Καλατράβα εκτείνονται σε δεκάδες μέτρα, με το πάθος και την ενέργεια του κόσμου να χτυπούν «κόκκινο» παρά την αναμονή.

Ρεπορτάζ: Μιχάλης Λεγάκης — Flash.gr (@flashgrofficial) May 23, 2026

Η απόλυτη έκπληξη της ημέρας, ωστόσο, ήρθε από τους δρόμους της Αθήνας και τις ειδικές διαδρομές προς το στάδιο. Λεωφορεία της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) έχουν «μεταμορφωθεί» ολοκληρωτικά, ντυμένα στα χρώματα των Iron Maiden! Με το εμβληματικό λογότυπο του συγκροτήματος, τη μορφή του θρυλικού Μάσκοτ «Eddie» και το σλόγκαν της περιοδείας «Run for Your Lives» να δεσπόζουν στα αμαξώματα, τα οχήματα μεταφέρουν τους «μεταλλάδες» στο ΟΑΚΑ, δημιουργώντας μια μοναδική, ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα πριν καν φτάσουν στον προορισμό τους.

