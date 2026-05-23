ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον επαρχιακό δρόμο Ιεράπετρας – Βιάννου στην Κρήτη, λίγο πριν από το χωριό Μουρνιές, υπό έντονη βροχόπτωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός από τους δύο οδηγούς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς ο ένας οδηγός είχε εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά του.

Οι διασώστες τον απεγκλώβισαν βαριά τραυματισμένο και χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν στο σημείο, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το θύμα είναι άνδρας ηλικίας περίπου 75 ετών.

