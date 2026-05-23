Σοκ με Μάριο Οικονόμου: Σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ

Σοκ με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη μετά από σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, δίκυκλο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του επιβάτη της μηχανής, του Μάριου Οικονόμου.

Ο τραυματίας φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ.

Η ΑΕΚ, μέσα από ενημέρωσή της, δήλωσε πως βρίσκεται στο πλευρό του άλλοτε παίκτη της αλλά και στην οικογένειά του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας Ιωαννίνων, οι οποίες προχώρησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

