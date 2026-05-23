Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Ο 44χρονος επιχείρησε να καταστρέψει στοιχεία από τον «εγκέφαλο» του οχήματος

Λίγες ώρες μετά την απολογία και την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους, ο 44χρονος κατηγορούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους η Μαρία Χατζηεμμανουήλ και η 26χρονη κόρη της Αρμονία Κακιού, καταγγέλλεται ότι επιχείρησε να καταστρέψει κρίσιμα στοιχεία από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο της BMW που αποκάλυπτε τη στιγμή της σύγκρουσης.

Την καταγγελία έφεραν επίσημα ενώπιον της Τροχαίας Ρόδου οι συνήγοροι της οικογένειας των θυμάτων, Δημήτρης Βερβέρης και Τηλέμαχος Καμπούρης, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση ζητώντας την άμεση εξέταση δύο μαρτύρων, οδηγών εταιρείας οδικής βοήθειας όπου φυλάσσεται το κατασχεθέν όχημα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το απόγευμα της 20ής Μαΐου 2026, λίγες μόλις ώρες μετά την αποχώρησή του από το Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, ο κατηγορούμενος επικοινώνησε τηλεφωνικά με οδηγό της εταιρείας και φέρεται να του ζήτησε να προβεί σε ενέργειες που θα κατέστρεφαν δεδομένα αποθηκευμένα στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο της BMW.

Πρόκειται για στοιχείο κομβικής σημασίας για τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη, καθώς από τα δεδομένα του οχήματος μπορεί να εξαχθεί η ταχύτητα που ανέπτυσσε το αυτοκίνητο τα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία μετωπική σύγκρουση στην Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου.

Ο οδηγός της εταιρείας φέρεται να αρνήθηκε

Κατά την ίδια καταγγελία, την επόμενη ημέρα επιχειρήθηκε νέα προσέγγιση δεύτερου οδηγού της ίδιας εταιρείας, αυτή τη φορά μέσω τρίτου προσώπου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε πρόσβαση στο όχημα με το πρόσχημα ότι ήθελε να το φωτογραφίσει, με τους συνηγόρους της οικογένειας να υποστηρίζουν πως πραγματικός στόχος ήταν η παρέμβαση στο κατασχεμένο αυτοκίνητο.

Οι δύο δικηγόροι κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων και εκτιμούν ότι οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να συνιστούν απόπειρα παραβίασης αποδεικτικών μέσων και απόπειρα φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η φερόμενη συμπεριφορά του κατηγορούμενου παραβιάζει και τον περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται κάθε ενασχόληση με μηχανοκίνητα οχήματα.

