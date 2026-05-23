Πύργος: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος εργάτης γης μετά το τροχαίο με νταλίκα

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 55χρονος αλλοδαπός εργάτης γης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στον κόμβο Αγίου Γεωργίου, στον Πύργο.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο του Πύργου, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά του.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 55χρονος, ο οποίος κινούταν με ποδήλατο και είχε στους ώμους του χορτοκοπτικό μηχάνημα, επιχείρησε να εξέλθει από το πλευρικό φανάρι στρίβοντας δεξιά προς την Εθνική Οδό Πύργου.

Την ίδια στιγμή, νταλίκα που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση φέρεται να τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

