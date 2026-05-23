search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 16:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.05.2026 15:44

Πύργος: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος εργάτης γης μετά το τροχαίο με νταλίκα

23.05.2026 15:44
ekav-peripoliko

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 55χρονος αλλοδαπός εργάτης γης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στον κόμβο Αγίου Γεωργίου, στον Πύργο.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο του Πύργου, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά του.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 55χρονος, ο οποίος κινούταν με ποδήλατο και είχε στους ώμους του χορτοκοπτικό μηχάνημα, επιχείρησε να εξέλθει από το πλευρικό φανάρι στρίβοντας δεξιά προς την Εθνική Οδό Πύργου.

Την ίδια στιγμή, νταλίκα που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση φέρεται να τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Στο Αυτόφωρο ο 43χρονος φερόμενος διακινητής ναρκωτικών για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μικρολίμανο: Ποιος είναι ο διαβόητος «Τίτι» – Τα 4 ονόματα, οι ποινές 73 ετών και οι φωτογραφίες από το οπλοστάσιό του

Global Sumud Flotilla: «Μακράν η πιο σοβαρή βία που έχουμε αντιμετωπίσει» – Τι λέει δικηγόρος της Adalah


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prost1
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Ο Αλέν Προστ φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ληστείας στο σπίτι του

kina orycheio 2 (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: «Έβλεπα ανθρώπους να καταρρέουν» – Οι τρομακτικές μαρτυρίες από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο με 90 νεκρούς (Video)

portogalia astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η 41χρονη που εγκατέλειψε στον δρόμο τα δύο παιδιά της

ben_gvir_0
ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν-Γκβίρ: «Πόρτα» της Γαλλίας στον ακροδεξιό υπουργό του Νετανιάχου – Οργή για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του Flotilla

servia
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μεγάλη συγκέντρωση διοργανώνουν φοιτητές ζητώντας εκλογές – «Προδότες και τρομοκράτες» τους «βαφτίζει» η κυβέρνηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

giannakopoulos dimitris 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final Four: Η ανάρτηση Γιαννακόπουλου και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 16:10
prost1
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Ο Αλέν Προστ φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ληστείας στο σπίτι του

kina orycheio 2 (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: «Έβλεπα ανθρώπους να καταρρέουν» – Οι τρομακτικές μαρτυρίες από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο με 90 νεκρούς (Video)

portogalia astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η 41χρονη που εγκατέλειψε στον δρόμο τα δύο παιδιά της

1 / 3