search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 16:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.05.2026 15:23

Στο Αυτόφωρο ο 43χρονος φερόμενος διακινητής ναρκωτικών για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

23.05.2026 15:23
astynomia_peripoliko

Το κατώφλι του Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου πέρασε 43χρονος από τα Ζωνιανά, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία με τους 16 συλληφθέντες για τη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά ο ίδιος κατηγορείται για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για κατοχή φυσιγγίου που εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του, στον δρόμο.

Η υπόθεση πήρε αναβολή και αναμένεται να εκδικαστεί στις 28 Μαΐου, καθώς – σύμφωνα με τον συνήγορό του Διονύση Βέρρα – δεν έχουν ακόμη προσκομιστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το ύψος της φερόμενης απάτης και της οικονομικής ζημιάς. Όπως ανέφερε , εφόσον μέχρι την επόμενη δικάσιμο κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία, η δίκη θα προχωρήσει κανονικά. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείεται να δοθεί νέα αναβολή. Ο 43χρονος, μέσω του δικηγόρου του, φέρεται να αμφισβητεί τη νομιμότητα των αποδεικτικών στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι προέρχονται από τηλεφωνικές επισυνδέσεις άλλης δικογραφίας που αφορούσε υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τις συνομιλίες προέκυπτε ότι ο κατηγορούμενος αναζητούσε περισσότερα πρόβατα από συγγενείς και φίλους, προκειμένου να εμφανίσει μεγαλύτερο αριθμό ζώων και να λάβει αυξημένες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν ακόμη 12 άτομα που εμπλέκονται στην ίδια ευρύτερη υπόθεση και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα που κατηγορούνται για πλημμελήματα, χωρίς να έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ενώ αναμένεται να παραπεμφθούν τμηματικά στο Αυτόφωρο.

Διαβάστε επίσης:

Μικρολίμανο: Ποιος είναι ο διαβόητος «Τίτι» – Τα 4 ονόματα, οι ποινές 73 ετών και οι φωτογραφίες από το οπλοστάσιό του

Global Sumud Flotilla: «Μακράν η πιο σοβαρή βία που έχουμε αντιμετωπίσει» – Τι λέει δικηγόρος της Adalah

Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στην Κύπρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kina orycheio 2 (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: «Έβλεπα ανθρώπους να καταρρέουν» – Οι τρομακτικές μαρτυρίες από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο με 90 νεκρούς (Video)

portogalia astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η 41χρονη που εγκατέλειψε στον δρόμο τα δύο παιδιά της

ben_gvir_0
ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν-Γκβίρ: «Πόρτα» της Γαλλίας στον ακροδεξιό υπουργό του Νετανιάχου – Οργή για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του Flotilla

servia
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μεγάλη συγκέντρωση διοργανώνουν φοιτητές ζητώντας εκλογές – «Προδότες και τρομοκράτες» τους «βαφτίζει» η κυβέρνηση

ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος εργάτης γης μετά το τροχαίο με νταλίκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

giannakopoulos dimitris 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final Four: Η ανάρτηση Γιαννακόπουλου και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 16:09
kina orycheio 2 (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: «Έβλεπα ανθρώπους να καταρρέουν» – Οι τρομακτικές μαρτυρίες από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο με 90 νεκρούς (Video)

portogalia astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η 41χρονη που εγκατέλειψε στον δρόμο τα δύο παιδιά της

ben_gvir_0
ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν-Γκβίρ: «Πόρτα» της Γαλλίας στον ακροδεξιό υπουργό του Νετανιάχου – Οργή για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του Flotilla

1 / 3