Στο Αυτόφωρο ο 43χρονος φερόμενος διακινητής ναρκωτικών για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το κατώφλι του Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου πέρασε 43χρονος από τα Ζωνιανά, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία με τους 16 συλληφθέντες για τη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά ο ίδιος κατηγορείται για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για κατοχή φυσιγγίου που εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του, στον δρόμο.

Η υπόθεση πήρε αναβολή και αναμένεται να εκδικαστεί στις 28 Μαΐου, καθώς – σύμφωνα με τον συνήγορό του Διονύση Βέρρα – δεν έχουν ακόμη προσκομιστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το ύψος της φερόμενης απάτης και της οικονομικής ζημιάς. Όπως ανέφερε , εφόσον μέχρι την επόμενη δικάσιμο κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία, η δίκη θα προχωρήσει κανονικά. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείεται να δοθεί νέα αναβολή. Ο 43χρονος, μέσω του δικηγόρου του, φέρεται να αμφισβητεί τη νομιμότητα των αποδεικτικών στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι προέρχονται από τηλεφωνικές επισυνδέσεις άλλης δικογραφίας που αφορούσε υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τις συνομιλίες προέκυπτε ότι ο κατηγορούμενος αναζητούσε περισσότερα πρόβατα από συγγενείς και φίλους, προκειμένου να εμφανίσει μεγαλύτερο αριθμό ζώων και να λάβει αυξημένες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν ακόμη 12 άτομα που εμπλέκονται στην ίδια ευρύτερη υπόθεση και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα που κατηγορούνται για πλημμελήματα, χωρίς να έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ενώ αναμένεται να παραπεμφθούν τμηματικά στο Αυτόφωρο.

