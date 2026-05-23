Μπεν-Γκβίρ: «Πόρτα» της Γαλλίας στον ακροδεξιό υπουργό του Νετανιάχου – Οργή για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του Flotilla

Η Γαλλία αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδο σε γαλλικό έδαφος στον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σήμερα το Σάββατο, προσθέτοντας ότι η απόφαση αυτή αντανακλά την οργή για τη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα.

«Από σήμερα, ο Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ απαγορεύεται να εισέλθει στο γαλλικό έδαφος», έγραψε ο Μπαρό στο X. «Όπως και ο Ιταλός ομόλογός μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει επίσης κυρώσεις κατά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ», πρόσθεσε.

Ο μπεν Γκβιρ διαθέτει έξι βουλευτές στην Κνεσέτ και συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον Νετανιάχου. Ήδη, πριν από την επίθεση της Χαμάς στον νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, πίεζε για ακόμα σκληρότερα μέτρα κατά των Παλαιστινίων, ενώ μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα απειλεί διαρκώς να αποσύρει την υποστήριξή του στην κυβέρνηση αν το Ισραήλ δεν ισοπεδώσει τον παλαιστινιακό θύλακα, εκβιάζοντας τον Νετανιάχου.

Η κρεμάλα στην τούρτα, τα έργα και οι μέρες του

Η εξαχρειωμένη συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, έναντι των παρανόμως συλληφθέντων και παρανόμως κρατούμενων ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud Flotilla, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Ο ακροδεξιός υπερεθνικιστής πολιτικός, ο οποίος είχε προκαλέσει παγκόσμια ανατριχίλα με την κρεμάλα στη γενέθλια τούρτα του, είχε απειλήσει και εξευτελίσει και στο παρελθόν τους δεκάδες ακτιβιστές που είχαν συλληφθεί παράνομα, μεταξύ των οποίων τη βουλευτή της ΝΕΑΡ, Πέτη Πέρκα, και την Γκρέτα Τούνμπεργκ.

  • Το 1995, είχε απειλήσει τον πρωθυπουργό Ιτζάκ Ράμπιν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, λίγο πριν τη δολοφονία του.
  • στο σαλόνι του έχει πορτρέτο του Μπαρούχ Γκόλντσταϊν, ενός εβραίου τρομοκράτη και μαζικού δολοφόνου
  • το 2019 ζήτησε την απέλαση των Αράβων πολιτών του Ισραήλ που δεν είναι πιστοί στο κράτος
  • το 2021 υποκίνησε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ Εβραίων εποίκων και Παλαιστινίων στη συνοικία Σέιχ Τζαρά της Ανατολικής Ιερουσαλήμ
  • το 2023 και το 2024 πραγματοποίησε εξαιρετικά αμφιλεγόμενες επισκέψεις στο Όρος του Ναού, όπου βρίσκεται το τζαμί αλ-Ακσά, προκαλώντας επεισόδια.

