Ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία στα γόνατα με τα χέρια δεμένα – «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ», προκαλεί ο Μπεν-Γκβιρ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα προκλητικό βίντεο στο οποίο εμφανίζονται στρατιώτες να κακομεταχειρίζονται τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία, που αναχαιτίστηκε στα ανοιχτά της Κύπρου, ανέβασε ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.
Το βίντεο ανοίγει με μία ακτιβίστρια να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Στρατιώτης την αναγκάζει να πέσει στα γόνατα και στη συνέχεια την σέρνουν.
Σε άλλο πλάνο φαίνονται οι 430 ακτιβιστές γονατιστοί με τα χέρια δεμένα. Ο Μπεν-Γκβιρ φωνάζει ειρωνικά «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ».
Σε άλλο πλάνο οι ακτιβιστές φαίνονται στο κατάστρωμα πλοίου, ενώ παίζει ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ.
Ο ακροδεξιό υπουργός έδωσε τίτλο στο βίντεο «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Έτσι συμπεριφερόμαστε σε όσους στηρίζουν την τρομοκρατία».
Διαβάστε επίσης
Σοκ στην Ισπανία με τους ιδιοκτήτες του Mango: Η εγγύηση «μαμούθ» που πλήρωσε ο γιος και τα αναπάντητα ερωτήματα
Κίνα – Ρωσία – συμμαχία: Με αιχμές κατά ΗΠΑ και Τραμπ η κοινή δήλωση Σι – Πούτιν
Financial Times: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να στείλουν Μέρκελ και Ντράγκι για διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.