ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 15:47
Ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία στα γόνατα με τα χέρια δεμένα – «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ», προκαλεί ο Μπεν-Γκβιρ

Ένα προκλητικό βίντεο στο οποίο εμφανίζονται στρατιώτες να κακομεταχειρίζονται τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία, που αναχαιτίστηκε στα ανοιχτά της Κύπρου, ανέβασε ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Το βίντεο ανοίγει με μία ακτιβίστρια να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Στρατιώτης την αναγκάζει να πέσει στα γόνατα και στη συνέχεια την σέρνουν.

Σε άλλο πλάνο φαίνονται οι 430 ακτιβιστές γονατιστοί με τα χέρια δεμένα. Ο  Μπεν-Γκβιρ φωνάζει ειρωνικά «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ».

Σε άλλο πλάνο οι ακτιβιστές φαίνονται στο κατάστρωμα πλοίου, ενώ παίζει ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ.

Ο  ακροδεξιό υπουργός έδωσε τίτλο στο βίντεο «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Έτσι συμπεριφερόμαστε σε όσους στηρίζουν την τρομοκρατία». 

