Φυσικοθεραπευτές: «Άδικη και επιλεκτική η ένταξη στα ΒΑΕ κλάδων που περιλαμβάνονται στη λίστα της επιτροπής Μπεχράκη»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) με κατεπείγουσα επιστολή του, εκφράζει την έντονη απορία και διαμαρτυρία του, μετά τις δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κυρίας Νίκης Κεραμέως, για την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων – διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ και τον αποκλεισμό των φυσικοθεραπευτών του ΕΣΥ.

Προφανώς η ένταξη θα βασιστεί στο πόρισμα της επιτροπής Μπεχράκη σύμφωνα με τη οποία αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν στη λίστα των ΒΑΕ, οι συγκεκριμένοι κλάδοι, με την ίδια όμως επιτροπή αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν και οι 650 φυσικοθεραπευτές των Νοσοκομείων.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ρωτά την Πολιτεία:

Σε ποιο θεσμικό πόρισμα βασίζεται η Πολιτεία για την ένταξη μόνο των συγκεκριμένων κλάδων και όχι των φυσικοθεραπευτών του ΕΣΥ;

Με ποια λογική και με ποιο επιχείρημα θα αποκλείσει τους φυσικοθεραπευτές;

«Από το 2020 υπάρχει ένα πόρισμα Ειδικής Επιτροπής Κρίσεως ΒΑΕ, γνωστό ως «πόρισμα Μπεχράκη» («λίστα Μπεχράκη»), στο οποίο περιλαμβάνονται και οι Φυσικοθεραπευτές των δημοσίων νοσοκομείων. Έκτοτε δεν έχει συσταθεί άλλη Επιτροπή διαφορετικής γνωμάτευσης, ούτε έχει υπάρξει άλλο πόρισμα αξιολόγησης εργασίας για τα ΒΑΕ.

Επομένως, πώς δικαιολογείται η επιλεκτική εφαρμογή του ίδιου πορίσματος μόνο για συγκεκριμένους κλάδους και όχι για τους φυσικοθεραπευτές που περιλαμβάνονται σε αυτό;» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΠΦΣ και συνεχίζει: «Η Πολιτεία δεν μπορεί να επικαλείται το «πόρισμα Μπεχράκη» για να αναγνωρίζει τις συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών και ταυτόχρονα να αγνοεί συστηματικά τους 650 Φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι επίσης εργάζονται καθημερινά κάτω από αντίστοιχα απαιτητικές, επικίνδυνες και επιβαρυντικές συνθήκες.»

Σημειωνεται ότι οι 650 Φυσικοθεραπευτές που υπηρετούν στο ΕΣΥ παρέχουν υπηρεσίες σε:

ΜΕΘ και ΜΑΦ

χειρουργικές κλινικές

κλινικές αποκατάστασης

κλινικές ειδικών λοιμώξεων (covid κ.α)

Εργάζονται επι κλίνης στους θαλάμους νοσηλείας και βρίσκονται σε άμεση επαφή με βαρέως πάσχοντες και πολυτραυματίες ασθενείς και καθημερινά εκτίθενται στις ίδιες ακριβώς νοσοκομειακές συνθήκες που η Πολιτεία θα αναγνωρίσει για άλλους επαγγελματίες υγείας.

Ο ΠΣΦ έχει ήδη επισημάνει ότι η ένταξη των Φυσικοθεραπευτών στα ΒΑΕ δεν αποτελεί ζήτημα προνομιακής μεταχείρισης, αλλά στοιχειώδη πράξη ισονομίας, συνέπειας και θεσμικής αξιοπιστίας της Πολιτείας.

Τι ζητάει ο ΠΦΣ

Ο ΠΣΦ καλεί την Υπουργό Εργασίας κα Νίκη Κεραμέως, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη:

να σεβαστούν τους θεσμούς και να μην αναγνωρίσουν μερικώς το περιεχόμενο του πορίσματος της Επιτροπής Μπεχράκη,

να προχωρήσουν άμεσα στην ένταξη των Φυσικοθεραπευτών των δημοσίων νοσοκομείων στα ΒΑΕ,

να αποκαταστήσουν την ίση μεταχείριση μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, και

να μην δημιουργούν εργαζόμενους «δύο ταχυτήτων» μέσα στο ίδιο δημόσιο σύστημα υγείας

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε για το θέμα: «Οι Φυσικοθεραπευτές των δημοσίων νοσοκομείων, ομοίως με τον κλάδο των Νοσηλευτών, περιλαμβάνονται στην ίδια λίστα την οποία η επιτροπή ειδικών, με Πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Μπεχράκη, αναθεώρησε ήδη από την 16/12/2020 βάσει των ειδικών κριτηρίων του Νόμου 3790/2009. Κατ’ επέκταση, η ένταξη των 650 νοσοκομειακών φυσικοθεραπευτών στα ΒΑΕ είναι υποχρεωτική και οφείλει να δρομολογηθεί μαζί με την ένταξη του κλάδου των Νοσηλευτών. Η αναγνώριση των πραγματικών συνθηκών εργασίας, όπως απεικονίζονται σε ένα πόρισμα ειδικών και η εφαρμογή του στην πράξη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική σε βάρος των φυσικοθεραπευτών. Η Πολιτεία οφείλει να εφαρμόζει με συνέπεια τα ίδια θεσμικά κριτήρια για όλους τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, όπως κρίθηκαν από τους ειδικούς. Οι Φυσικοθεραπευτές, μπορεί να είναι λίγοι- σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά στάνταρ και τον μέσο Ευρωπαϊκό φυσικοθεραπευτών/κλίνες, όμως δεν είναι αόρατοι. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πρώτης γραμμής του ΕΣΥ και δικαιούνται ισότιμη αντιμετώπιση από την Πολιτεία, όταν μάλιστα περιλαμβάνονται στη λίστα της επιτροπής Μπεχράκη».

