10ο Health Innovation Conference 2026: Τεχνητή Νοημοσύνη για τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων και άλλες ιατρικές καινοτομίες στη «φαρέτρα» των γιατρών (photos)

Μια ψηφιακή πλατφόρμα που εντοπίζει τις αλληλεπιδράσεις στα φάρμακα, ένα νέο τεστ για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, πρωτοποριακές τεχνικές χορήγησης ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας και άλλες ιατρικές καινοτομίες, παρουσιάστηκε χθες από τους επιστήμονες στο 10ο Health Innovation Conference 2026.

Αναλυτικά η πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα Ελλήνων ειδικών, που κάνει χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και καταπολεμά τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων ενθουσίασε το κοινό που παρακολούθησε το συνέδριο. Σημειώνεται ότι οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων αποτελούν κρίσιμο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Συχνά οδηγούν σε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, μειωμένη αποτελεσματικότητα θεραπειών, εισαγωγές σε νοσοκομεία και αύξηση του κόστους περίθαλψης. Κύριος ένοχος είναι η πολυφαρμακία, δηλαδή η ταυτόχρονη λήψη πολλαπλών σκευασμάτων.

Η νέα πλατφόρμα φέρει την ονομασία IaSy-Ai και η παρουσίαση έγινε από το φαρμακοποιό κ. Ηρακλή Κρεβεντζάκη. Όπως εξήγησε, το σύστημα τεκμηριώνει τις αποφάσεις αντλώντας αυτούσια κείμενα από τα επίσημα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης των φαρμάκων (SPCs).

Το IaSy-Ai παρέχεται δωρεάν για 6 μήνες και δημιουργήθηκε πάνω στις γνωσιακές βάσεις του https://farmako.net και έχει σχεδιαστεί με ξεκάθαρους άξονες:

• Απευθύνεται αποκλειστικά σε Επιστήμονες Υγείας.

• Έχει ως «εγκέφαλό» του τα πιο προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Google.

• Ελέγχει οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή ως προς τις αντενδείξεις για τον συγκεκριμένο ασθενή και τις αλληλεπιδράσεις.

• Βρίσκει αντικαταστάτες για οποιαδήποτε διένεξη (αντένδειξη ή αλληλεπίδραση) βρεθεί κατά τον έλεγχο της αγωγής.

Νέο τεστ για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στρογγυλό για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, που ειδικοί παρουσίασαν τις νεότερες εξελίξεις στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπευτική προσέγγιση. Ειδική αναφορά έγινε σε ένα νέο τεστ αίματος με την ονομασία Colon AiQ, που προσφέρει μία εναλλακτική λύση σε άτομα, που αποφεύγουν την κολονοσκόπηση.

Η Κωνσταντίνα Δ. Παρασκευά, Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο, πρώην πρόεδρος Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, υπογραμμίζοντας τη σημασία του προγράμματος «Προλαμβάνω» ανέφερε ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι καρκίνος που προλαμβάνεται. Τα τελευταία 20 χρόνια εμφανίζεται μια ανησυχητικά αύξηση των περιστατικών σε άτομα κάτω των 40 ετών. νεότερης ηλικίες. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα αλλά φαίνεται ότι παίζουν ρόλο πολύ παράγοντες, όπως διατροφή, τρόπος ζωής, περιβάλλον κλπ. Ακόμη, εξέφρασε την ελπίδα να συνεχιστεί το πρόβλημα «Προλαμβάνω», επισημαίνοντας ότι σώζει ζωές.

Ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, FACS, FASCRS, Καθηγητής Χειρουργικής- Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών χαρακτήρισε την χειρουργική αντιμετώπιση ο ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου. Σήμερα υπάρχει μεγάλη στροφή στην επιθετική χρήση θεραπευτικών μεθόδων, χημειοθεραπείας ή ανοσοθεραπείας σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών πριν το χειρουργείο. Ωστόσο υπάρχει και παραπληροφόρηση για νεοεπικουρικές θεραπείες και σε καρκίνο των υπολοίπων τμημάτων του παχέος εντέρου που παραδοσιακά αντιμετωπίζονται με το χειρουργείο. Μερικές φορές ίσως δώσουν την ψευδαίσθηση ότι εξαφανίζεται ο καρκίνος και δεν χρειάζεται το χειρουργείο. Ο καθηγητής έθεσε την αξία που έχει η λειτουργία των Ογκολογικών Συμβουλίων και την ανάγκη διεπιστημονικής συνεργασίας διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων.

Η Μαρία Σκόνδρα, MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ΄ Ογκολογική Κλινική, Ερρίκος Ντυνάν επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε πολλά καινούργια χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η ανοσοθεραπεία απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό, περίπου 10%- 15%, ενώ υπάρχουν κάποιες στοχευμένες θεραπείες με βάση το μοριακό προφίλ του όγκου. Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι όγκοι δεν είναι ευαίσθητοι στην ανοσοθεραπεία, υπάρχουν μελέτες που προσπαθούν με συνδυασμό φαρμάκων να μετατρέψουν όγκους ψυχρούς- που δεν ανταποκρίνονται στην ανοσοθεραπεία – σε θερμούς έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα «όπλα».

Ο Νίκος Τσούλος, PhD, MBA, Διευθύνων Σύμβουλος, Genekor Ιατρική Α.Ε. αναφέρθηκε στο νέο τεστ με την ονομασία Colon AiQ. Το τεστ διενεργείται με την απλή λήψη δείγματος αίματος και τα αποτελέσματα εξάγονται σε περίπου 2 εβδομάδες. Το τεστ έχει 86% ευαισθησία και 92% ειδικότητα, δηλαδή, είναι πολύ αξιόπιστο. Φυσικά, αν το τεστ βγει θετικό τότε το άτομο πρέπει να υποβληθεί σε κολονοσκόπηση. Αν είναι αρνητικό τότε θα μπορεί να επαναληφθεί σε ένα χρόνο. Πάντως, ο κ. Τσούλος ξεκαθάρισε ότι το τεστ δεν υποκαθιστά την κολονοσκόπηση. Όμως, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στο να αυξηθεί το χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης του πληθυσμού – στην Ελλάδα μόλις το 10% των ατόμων άνω των 50 ετών υποβάλλονται σε κολονοσκόπηση!

Από την πλευρά του, ο Πύρρος Δήμας, ο θρύλος της Ολυμπιακής Άρσης Βαρών και Τρις Χρυσός Ολυμπιονίκης, αναφέρθηκε στο εμπειρία του με το νέο τεστ. Όπως είπε, είχε αναστολές για να υποβληθεί σε κολονοσκόπηση και αναζητούσε εναλλακτικό τρόπο εξέτασης. Πληροφορήθηκε για το Colon AiQ μέσω του διαδικτύου και δήλωσε πως η εμπειρία του ήταν θετική, καθώς όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Απηύθυνε έκκληση στο κοινό να φροντίζει την υγεία και να μην αμελεί τις προληπτικές εξετάσεις.

Άλλες καινοτομίες

Στην ειδική ενότητα «Ιατρικές Καινοτομίες», παρουσιάστηκαν πρωτοποριακές τεχνικές, από την επεμβατική μέθοδο PIPAC έως τα νέα συστήματα διαχείρισης χειρουργείων και τις ψηφιακές εφαρμογές υποστήριξης κλινικών αποφάσεων.

• Eπεμβατική μέθοδος PIPAC – μια καινοτόμος τεχνική χορήγησης ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας. Ο Νικόλαος Α. Κοπανάκης, MD, MSc(Surgical Oncology), PhD, ESPSO, Χειρουργική Ογκολογία, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο “Μεταξά” παρουσίασε την ενδοπεριτοναϊκη Χημειοθεραπεία υπό πίεση σε μορφή αερολύματος. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μέθοδο χορήγησης ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας σε μορφή αερολύματος, υπό πίεση. Η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αυτή εκμεταλλεύεται τις φυσικές ιδιότητες ενός αερολύματος, οι οποίες σε συνδυασμό με την υψηλή ενδοπεριτοναϊκή πίεση του πνευμοπεριτοναίου, προσφέρουν μεγαλύτερη διείσδυση του χημειοθεραπευτικού φαρμάκου στο περιτόναιο και καλύτερη κατανομή στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Στόχος είναι η περιτοναϊκη καρκινωμάτωση, είτε αυτή παρουσιάζεται ως πρωτοπαθής νόσος του περιτοναίου είτε συχνότερα ως δευτεροπαθής εντόπιση από νεοπλάσματα του γαστρεντερικού αλλά και του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος.

• Η κα Ευθυμία Θεοδωρίδου, Διοικητικός – Οικονομικός Υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Παπαγεωργίου παρουσίασε τις δράσεις που έχει αναλάβει το νοσοκομείο, ψηφιοποιώντας πλήρως τη διαχείριση των υλικών, που χρησιμοποιούνται στα χειρουργεία, εξοικονομώντας χρόνο και πολύτιμους πόρους. Χάρη στην εφαρμογή αυτού του μοντέλου έχουν μηδενιστεί οι ελλείψεις σε κρίσιμα υλικά και έχει μειωθεί η δραστικά η γραφειοκρατική πίεση στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο μπορεί πλέον να παραμένει απερίσπαστο προσηλωμένο στον ασθενή.

• Πρόγραμμα UNCAN Connect. Η κα Ρενάτα Βαλσαμή, Βιολόγος – Υπεύθυνη Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Πολιτικών Υγείας, Ένωση Ασθενών Ελλάδος επεσήμανε ότι στο εν λόγω πρότζεκτ η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι ο μοναδικός εταίρος που εκπροσωπεί τους ασθενείς σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο στο συγκεκριμένο project. Η Ένωση κατέχει ηγετικό ρόλο στην καταγραφή των αναγκών και απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την προστασία ιδιωτικότητας, τη συμμόρφωση και τις ηθικές ασφαλιστικές δικλείδες της πλατφόρμας. Η Συμμετοχή της Ένωσης διασφαλίζει μία ασθενοκεντρική προσέγγιση, από τη συλλογή των αναγκών, το σχεδιασμό της πλατφόρμας, το μοντέλο διακυβέρνησης, μέχρι την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων και την περαιτέρω ανάπτυξη και υιοθέτηση της πλατφόρμας από τουςυπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

• Ο κ. Γιώργος Βαρδαμίδης, QA Director – Biotechnology της εταιρείας DEMO ΑΒΕΕ παρουσίασε την επένδυση της DEMO στη βιοτεχνολογία που περιλαμβάνει τη δημιουργία του νέου Biotech Centre στον Άγιο Στέφανο Αττικής και αφορά την ανάπτυξη και παραγωγή βιολογικών φαρμάκων και ειδικότερα μονοκλωνικών αντισωμάτων. Στόχος της επένδυσης είναι η ανάπτυξη biosimilars, δηλαδή βιο-ομοειδών φαρμάκων που μπορούν να προσφέρουν ευρύτερη πρόσβαση των ασθενών σε σύγχρονες και καινοτόμες θεραπείες για σοβαρές και χρόνιες νόσους, όπως ο καρκίνος και τα αυτοάνοσα νοσήματα. Παράλληλα, τα biosimilars συμβάλλουν σημαντικά στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, μειώνοντας το συνολικό κόστος περίθαλψης, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Διαβάστε επίσης:

Κλινικές μελέτες: Μόνο 275 έρευνες το 2025 – Η στασιμότητα στην έρευνα και τα σχέδια του υπουργείου Υγείας

Φόνος στο Ψυχιατρείο Δαφνί: Γιαννάκος και Ροϊλός μιλούν στο topontiki.gr για την τραγωδία – «Δεν φαινόταν επικίνδυνος»

H διατροφή, το μικροβίωμα του εντέρου και ασθένειες συνδέονται με την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ