H διατροφή, το μικροβίωμα του εντέρου και ασθένειες συνδέονται με την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ

Τι θα γινόταν αν οι καθημερινές σας συνήθειες —και ειδικά η διατροφή σας— μπορούσαν να βοηθήσουν στην εκτίμηση του κινδύνου για νόσο Αλτσχάιμερ;

Η μελέτη των Jabeen και συνεργατών διερευνά αυτό το ερώτημα. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από 9.832 άτομα, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης βασισμένο σε απλές, μη επεμβατικές πληροφορίες ερωτηματολογίου. Εξέτασαν την επίδραση δημογραφικών στοιχείων, διατροφής, τρόπου ζωής και ιατρικού ιστορικού.

«Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Η διατροφή και το ιατρικό ιστορικό αναδεικνύονται ως οι ισχυρότεροι προγνωστικοί παράγοντες κινδύνου για Αλτσχάιμερ, με απόδοση συγκρίσιμη με πιο σύνθετες βιολογικές εξετάσεις. Ωστόσο, δεν είναι τα μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, αλλά το συνολικό διατροφικό πρότυπο.

Η μελέτη επίσης αναδεικνύει τη σημασία του εντερικού μικροβιώματος, δείχνοντας ότι οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες συνδέονται με διαταραχές στη μικροβιακή ισορροπία. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάζουν την εγκεφαλική υγεία μέσω του άξονα εντέρου–εγκεφάλου. Συμπερασματικά, απλά, προσβάσιμα εργαλεία και καλύτερες διατροφικές συνήθειες θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ» επισημαίνει η κ. Δήμητρα Ευθυμιοπούλου Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και συνεχίζει:

Ανάλυση και Ενσωμάτωση Ευρημάτων

Ένας νέος τρόπος πρόβλεψης του κινδύνου Alzheimer

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ είναι ότι πολλά διαγνωστικά εργαλεία είναι δαπανηρά και επεμβατικά. Η συγκεκριμένη μελέτη προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί για πολύπλοκες ιατρικές εξετάσεις, χρησιμοποιεί δεδομένα ερωτηματολογίου —πληροφορίες που μπορούν εύκολα να παρασχεθούν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες— και τα συνδυάζει με μηχανική μάθηση για την εκτίμηση κινδύνου.

Η δύναμη αυτής της προσέγγισης έγκειται στην απλότητα και την επεκτασιμότητά της. Το μοντέλο εξετάζει την επίδραση τόσο τροποποιήσιμων παραγόντων (όπως η διατροφή και ο τρόπος ζωής) όσο και μη τροποποιήσιμων (όπως τα δημογραφικά στοιχεία). Μέσω της σύγκρισης, οι ερευνητές μπορούν να εντοπίσουν τις παραμέτρους με τη μεγαλύτερη σημασία.

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι το μοντέλο είναι ερμηνεύσιμο. Δηλαδή, δεν παρέχει μόνο μια πρόβλεψη, αλλά εξηγεί και τους λόγους πίσω από αυτή. Αυτό το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο για κλινικές και δημόσιες εφαρμογές.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η σύνδεση των προβλέψεων με βιολογικούς μηχανισμούς μέσω της ανάλυσης του εντερικού μικροβιώματος. Έτσι, η μελέτη δεν περιορίζεται στον εντοπισμό παραγόντων κινδύνου αλλά επιχειρεί να εξηγήσει πώς αυτοί επηρεάζουν την παθογένεση της νόσου.

Το συνολικό διατροφικό πρότυπο έχει μεγαλύτερη σημασία από τα μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά

Διατροφικά πρότυπα πλούσια σε φυτικές τροφές, φυτικές ίνες και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα σχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο. Αυτά υποστηρίζουν τη μεταβολική υγεία, μειώνουν τη φλεγμονή και ενισχύουν το ωφέλιμο μικροβίωμα του εντέρου.

Αντίθετα, δίαιτες πλούσιες σε επεξεργασμένα τρόφιμα, απλούς υδατάνθρακες, ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο. Αυτές οι διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν αρνητικά τη ρύθμιση της γλυκόζης, αυξάνουν τη φλεγμονή και διαταράσσουν το μικροβίωμα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και επιμέρους ευρήματα, όπως η προστατευτική δράση της φυτικής πρωτεΐνης και η αρνητική επίδραση της συχνής κατανάλωσης γλυκών. Ακόμη και παράγοντες όπως η πηγή νερού και οι διατροφικές πρακτικές της πρώιμης ζωής φαίνεται να έχουν μετρήσιμη επίδραση, υποδηλώνοντας ότι οι διατροφικές συνήθειες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής διαμορφώνουν σταδιακά τον κίνδυνο.

Επίσης, ορισμένα στοιχεία εξακολουθούν να έχουν σημασία, όπως η φυτική πρωτεΐνη και η χρήση συμπληρωμάτων (π.χ. ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και βιταμίνες), τα οποία μπορεί να αντανακλούν γενικά πιο υγιεινές συμπεριφορές.

Το εντερικό μικροβίωμα είναι ένας κρίσιμος συνδετικός κρίκος

Το εντερικό μικροβίωμα αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός βιολογικός μηχανισμός. Στα άτομα υψηλού κινδύνου παρατηρείται δυσβίωση, δηλαδή ανισορροπία της μικροβιακής κοινότητας του εντέρου, με μειωμένη ποικιλότητα και απώλεια ωφέλιμων βακτηρίων που παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας.

Τα λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας συμβάλλουν στη διατήρηση του εντερικού φραγμού, στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και στη μείωση της φλεγμονής. Η μείωση αυτών των βακτηρίων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη διαπερατότητα του εντέρου και είσοδο επιβλαβών μορίων στο αίμα, με πιθανή επίδραση στον εγκέφαλο.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να προκαλέσει χρόνια φλεγμονή, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της νόσου Αλτσχάιμερ. Έτσι, το μικροβίωμα λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ διατροφής και εγκεφαλικής υγείας.

«Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης αυτής, είναι ότι το συνολικό διατροφικό πρότυπο έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από τα μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά όσον αφορά την εγκεφαλική υγεία.

Επιπλέον, το εντερικό μικροβίωμα αναδεικνύεται ως κρίσιμος βιολογικός μηχανισμός, μέσω του οποίου η διατροφή μπορεί να επηρεάζει τον εγκέφαλο μέσω του άξονα εντέρου–εγκεφάλου.

Παρότι απαιτείται περαιτέρω επιβεβαίωση μέσω μακροχρόνιων μελετών, το μήνυμα είναι σαφές: οι καθημερινές επιλογές, και ιδιαίτερα η διατροφή, μπορεί να επηρεάζουν ουσιαστικά τη μακροπρόθεσμη εγκεφαλική υγεία», καταλήγει η κ. Ευθυμιοπούλου.

