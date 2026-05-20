Μείωση των δυνάμεων στο ΝΑΤΟ ακόμη και κατά τη διάρκεια κρίσεων σχεδιάζει η αμερικανική κυβέρνηση

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ενημερώσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα ότι θα μειώσει το απόθεμα στρατιωτικών δυνατοτήτων που θα έχουν διαθέσιμες οι ΗΠΑ για να βοηθήσουν τα ευρωπαϊκά έθνη της συμμαχίας σε μια μεγάλη κρίση, ανέφεραν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με ένα πλαίσιο γνωστό ως Μοντέλο Δύναμης του ΝΑΤΟ, τα κράτη μέλη της συμμαχίας προσδιορίζουν ένα απόθεμα διαθέσιμων δυνάμεων που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης ή οποιασδήποτε άλλης μεγάλης κρίσης, όπως μια στρατιωτική επίθεση σε ένα μέλος του ΝΑΤΟ.

Ενώ η ακριβής σύνθεση αυτών των δυνάμεων πολέμου αποτελεί ένα καλά φυλαγμένο μυστικό, το Πεντάγωνο αποφάσισε να μειώσει σημαντικά τη δέσμευσή του, ανέφεραν οι πηγές στο Reuters, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι αναμένει από τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου. Το μήνυμα προς τους συμμάχους αυτή την εβδομάδα αποτελεί ένα απτό σημάδι ότι εφαρμόζεται αυτή η πολιτική.

Αρκετές λεπτομέρειες δεν ήταν σαφείς, όπως το πόσο γρήγορα το Πεντάγωνο σχεδιάζει να μεταθέσει τις ευθύνες σε κατάσταση κρίσης στους Ευρωπαίους συμμάχους. Οι πηγές ανέφεραν, ωστόσο, ότι το Πεντάγωνο σχεδιάζει να ανακοινώσει την πρόθεσή του να μειώσει τη δέσμευσή του σε μια συνάντηση των επικεφαλής αμυντικής πολιτικής την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, δήλωσε δημόσια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά τους όπλα για να προστατεύσουν τα μέλη του ΝΑΤΟ, ακόμη και όταν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αναλαμβάνουν την ηγεσία στις συμβατικές δυνάμεις.

Η προσαρμογή του Μοντέλου Δύναμης του ΝΑΤΟ έχει αναδειχθεί ως βασική προτεραιότητα ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία τον Ιούλιο, πρόσθεσε μία από τις πηγές.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι δεν του επιτράπηκε να αποκαλύψει την επερχόμενη ανακοίνωση των ΗΠΑ, αλλά η κίνηση ήταν «αναμενόμενη», καθώς η συμμαχία επιδιώκει να «τερματίσει την υπερβολική εξάρτηση από έναν σύμμαχο» για την άμυνά της.

«Αυτό ήταν αναμενόμενο, νομίζω ότι είναι σωστό να συμβεί», δήλωσε ο Ρούτε.

Την ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης πέρυσι, όπου οι Σύμμαχοι δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στις Βρυξέλλες, ενόψει της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Μαίου, στο Χέλσινγκμποργκ στη Σουηδία.

Βασικό ζητούμενο της Υπουργικής Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Σουηδία θα είναι η προετοιμασία της «ατζέντας» της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας στις 7-8 Ιουλίου, όπου όπως είπε ο Μαρκ Ρούτε, κεντρικό θέμα θα είναι η «υλοποίηση» των αμυντικών δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι ευρωπαίοι σύμμαχοι πέρυσι, αλλά και η συνεχής υποστήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία. Την Πέμπτη στο Χέλσινμπουργκ, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συναντηθούν με τον Ουκρανό ομόλογό τους, Άντριι Σιμπίχα, για να συζητήσουν πώς θα διασφαλιστεί ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει ουσιαστική, βιώσιμη και προβλέψιμη μακροπρόθεσμα.

«Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα οι Σύμμαχοι μπορούν να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις σε δυνατότητες», είπε ο Μ. Ρούτε, ζητώντας σταθερή, αειφόρο αύξηση των επενδύσεων και «μια αξιόπιστη πορεία» προς την επίτευξη των στόχων. Οι Σύμμαχοι πρέπει να αυξήσουν την αμυντική βιομηχανική παραγωγή και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και να ενισχύσουν τις πολεμικές δυνατότητες, πρόσθεσε.

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι η μετατόπιση της ισορροπίας των ευθυνών εντός της Συμμαχίας αποτελεί μέρος της διασφάλισης ότι το ΝΑΤΟ παραμένει έτοιμο. Σημείωσε πώς η Ευρώπη και ο Καναδάς επενδύουν περισσότερο και αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συμβατική άμυνα. Πρόσθεσε ότι αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζεται και στη δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ, όπου η Ευρώπη θα ηγηθεί και των τριών Διοικήσεων Κοινών Δυνάμεων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ηγηθούν των τριών συστατικών διοικήσεων – συμβάλλοντας σε μια ισχυρότερη και πιο βιώσιμη διατλαντική Συμμαχία. «Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτόν τον μετασχηματισμό σε μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ: ΝΑΤΟ 3.0», δήλωσε ο Μ. Ρούτε. (σ.σ. ο όρος “ΝΑΤΟ 3.0” περιγράφει τη νέα φάση μετασχηματισμού της Συμμαχίας μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, με έμφαση την ενισχυμένη αποτροπή και τη συλλογική άμυνα στην Ευρώπη).

Ερωτηθείς για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε ότι αυτό «δεν θα έχει καμία επίπτωση» στα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ και στην ικανότητά του να αμύνεται.

«Γνωρίζουμε ότι θα γίνουν προσαρμογές», αλλά «αυτό θα γίνει σταδιακά και με δομημένο τρόπο», πρόσθεσε. Όπως είπε, «αυτή είναι η φυσιολογική πορεία των γεγονότων» και πως ήταν κάτι το «αναμενόμενο». Ο ίδιος αποκάλυψε, επίσης, ότι στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται ανακοίνωση σχετικά με το «Μοντέλο Δύναμης» – NATO Force Model – τη «δεξαμενή» στρατευμάτων που ανήκουν στις 32 χώρες της Συμμαχίας, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε λιγότερο από 180 ημέρες σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Όπως είπε, η συζήτηση για το Μοντέλο Δύναμης του ΝΑΤΟ ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τα περιστατικά μη επανδρωμένων αεροσκαφών που βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια χωρών του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής, ο Μ. Ρούτε τόνισε ότι το ΝΑΤΟ αντέδρασε «ψύχραιμα, αποφασιστικά και αναλογικά», ενώ χαρακτήρισε «εντελώς γελοίους» τους ισχυρισμούς της Μόσχας ότι η Λετονία επιτρέπει να χρησιμοποιείται ο εναέριος χώρος της για ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά της Ρωσίας.

Συμμαχία υπό πίεση

Η συμμαχία του ΝΑΤΟ βρίσκεται υπό πρωτοφανή πίεση, με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να ανησυχούν ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να αποσυρθεί οριστικά. Μια σημαντική προσαρμογή στις δυνάμεις που θα διαθέσουν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια πολέμου θα εντείνει μόνο αυτές τις ανησυχίες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε σχέδια για μείωση περίπου 5.000 αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης μιας απόφασης για ακύρωση της ανάπτυξης μιας ταξιαρχίας του Στρατού στην Πολωνία.

Ένας ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ δήλωσε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι υπάρχει μια κατανόηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσέτρεχαν σε βοήθεια της Ευρώπης εάν αντιμετώπιζε προβλήματα.

Ο Τραμπ και πολλοί από τους βοηθούς του έχουν επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους επειδή δεν ξοδεύουν αρκετά για τους στρατούς τους και βασίζονται στις ΗΠΑ για συμβατική άμυνα, και επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στην Ευρώπη.

Η φιλοδοξία του προέδρου να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενός δανικού υπερπόντιου εδάφους, έχει πυροδοτήσει περαιτέρω τις διατλαντικές εντάσεις, όπως και μια συνεχιζόμενη διαμάχη μεταξύ του Τραμπ και του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος έχει επικρίνει έντονα τον πόλεμο του Τραμπ με το Ιράν.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι γενικά αντιτείνουν ότι ενισχύουν γρήγορα τις στρατιωτικές τους δυνατότητες, αλλά ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.

