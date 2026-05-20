ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 17:59
20.05.2026 16:40

Πέδρο Αλμοδόβαρ: «Πούτιν, Τραμπ και Νετανιάχου είναι τέρατα» (videos)

credit: AP

Οι Ευρωπαίοι οφείλουν να γίνουν «ασπίδα» απέναντι στα «τέρατα» που είναι ο Αμερικανός Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισραηλινός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα στο φεστιβάλ των Καννών ο Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodóvar).

«Ως Ευρωπαίοι, είμαστε (…) υποχρεωμένοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας κατά τεράτων όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος. Είμαστε υποχρεωμένοι διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο», είπε ο ισπανός σκηνοθέτης που είναι υποψήφιος αυτή τη χρονιά για τον Χρυσό Φοίνικα με την ταινία «Amarga Navidad».

Την Κυριακή στις Κάννες ο συμπατριώτης του, Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem), είχε καταγγείλει την «τοξική αρρενωπότητα» των τριών ηγετών κατηγορώντας τους για πολέμους που έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους.

Σύμφωνα με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο καλλιτέχνης έχει την ηθική υποχρέωση να μιλάει για την πολιτική.

«Δεν κρίνω αυτούς που δεν το κάνουν, αλλά τη σιωπή και τον φόβο, διότι είναι φυσικά μία έκφραση φόβου, είναι ένα πολύ κακό σύμπτωμα, ένα σύμπτωμα απαξίωσης της δημοκρατίας», δήλωσε ο 76χρονος σκηνοθέτης κατά την παρουσίαση της ταινίας του.

«Ένας καλλιτέχνης, από το βήμα του (…) οφείλει να μιλάει χωρίς περιστροφές, οφείλει να μιλάει με ακάλυπτο πρόσωπο για τα χειρότερα από όσα μας συμβαίνουν και κάθε μέρα μας συμβαίνουν πολύ τρομερά πράγματα», είπε.

