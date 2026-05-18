search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 14:12
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.05.2026 13:16

Tim Roth και Timothy Spall μαζί στο νέο αστυνομικό θρίλερ «Murdering Michael Malloy»

18.05.2026 13:16
roth_spall

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Τιμ Ροθ (Tim Roth) θα συμπρωταγωνιστήσει με τον βραβευμένο με BAFTA Τίμοθι Σπολ (Timothy Spall) στο νέο αστυνομικό θρίλερ «Murdering Michael Malloy».

Σε σκηνοθεσία του Ρέιμοντ Ντε Φελίτα (Raymond De Felitta), η ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Ροθ «θα υποδυθεί τον Tony Marino, έναν στριμωγμένο οικονομικά ιδιοκτήτη μπαρ, ο οποίος μαζί με τον συνεργάτη του, κάνουν μια ασφάλεια ζωής στον Μichael Malloy (Σπαλ), έναν εξαρτημένο από το αλκοόλ άνδρα της γειτονιάς.

Όταν το δίδυμο επιχειρεί να τον σκοτώσει για να εισπράξει την αποζημίωση, ανακαλύπτει πως αυτό είναι αδύνατον. Καθώς τα όλο και πιο απελπισμένα σχέδια του Marino, πέφτουν στο κενό ανάμεσα στους δύο άνδρες γεννιέται ένας αναπάντεχος δεσμός, οδηγώντας σε μια καθηλωτική τελική πράξη θυσίας, με φόντο τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’30, στην καρδιά της Μεγάλης Ύφεσης».

Ο Ντε Φελίτα συνυπογράφει το σενάριο με τον Ντέιβιντ Ζέλερφορντ (David Zellerford).

Σε δήλωσή του, ο σκηνοθέτης ανέφερε: «Ήταν ένα μακροχρόνιο πάθος μου να γυρίσω το “Murdering Michael Malloy” και τώρα, είκοσι πέντε χρόνια αφότου έγραψα το σενάριο, έχω τους δύο ιδανικούς ηθοποιούς για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο Τιμ Ροθ και ο Τίμοθι Σπαλ είναι πραγματικά «ηθοποιοί, τους οποίους σέβονται οι ηθοποιοί» και ξέρω ότι και οι δύο θα προσδώσουν τεράστια δύναμη, πιστότητα και χιούμορ σε μια αστυνομική ιστορία που δεν είναι μόνο μια μαύρη κωμωδία, αλλά και μία παραβολή ηθικής για δύο εξίσου κατεστραμμένες ψυχές που βρίσκουν τη λύτρωση η μία στην άλλη».

Την παραγωγή της ταινίας έχουν αναλάβει ο Στίβεν Έντελμαν (Stephen Endelman) ο οποίος υπογράφει και τη μουσική, ο Νταν Γκρόντνικ (Dan Grodnik), καθώς και οι Λουίζ Τσέιτερ (Louise Chater) και Τζεφ Γουόλνερ (Jeff Wallner) μέσω των Harbor Lights Entertainment και Icarus Entertainment Fund.

Η Archstone Entertainment έχει αναλάβει τις πωλήσεις στις Κάννες ενώ τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι.

Διαβάστε επίσης:

Η Barbra Streisand ακύρωσε την εμφάνιση στις Κάννες – Ο λόγος της απουσίας από το Φεστιβάλ

«Mission: Impossible 7»: Ο Tom Cruise στην οροφή κινούμενου τρένου! Το viral βίντεο από τα γυρίσματα στη Νορβηγία

Antonio Banderas: Η δημόσια διάψευση στο Χ – «Δεν έχω καταστραφεί, είμαι στα καλύτερά μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ZIAGOS_NIKOS_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κόμμα Καρυστιανού: Υπέγραψε και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος (Video)

DOUKAS_NEW_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Πολιτική δολοφονία η επίθεση στον Ανδρουλάκη – Καμία συζήτηση με ΝΔ, στόχος η πρωτιά και η προοδευτική διακυβέρνηση

xryspa_ndp
LIFESTYLE

Χρύσπα: Έχω βάλει προτεραιότητα εμένα – Ζούσαμε για κάποιον άλλο μέχρι να καταλάβουμε ότι δεν…

parastasi-sakellarios-5
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Αλέκος βγήκε απ΄ τον παράδεισο» και προσγειώνεται το καλοκαίρι στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

violeta_ikari
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Βιολέτα Ίκαρη γιορτάζει την κυκλοφορία του βινυλίου «Σύννεφα Μπαλόνια», με τους Οδυσσέα Ιωάννου και Σταύρο Σιόλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kafsima_pratirio_0303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά πάνω από 2 € η βενζίνη, νέες αυξήσεις από Τρίτη: Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, επαρκής η χώρα προς το παρόν

gynaika-vrizei
ΕΛΛΑΔΑ

Το video της ντροπής: Σάλος με γυναίκα που «μπλόκαρε» τρίκυκλο με αλλοδαπό γιατί πήρε τα... «κεφαλάρια» από τα σκουπίδια (video)

papastavrou dendias karystianou polakis
ΚΑΛΧΑΣ

Τα πόθεν έσχες και ο Παπασταύρου, η ανεξήγητη αυτοπεποίθηση του Δένδια, έρχονται Καρυστιανού και Τσίπρας, η εν κινήσει διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 14:12
ZIAGOS_NIKOS_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κόμμα Καρυστιανού: Υπέγραψε και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος (Video)

DOUKAS_NEW_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Πολιτική δολοφονία η επίθεση στον Ανδρουλάκη – Καμία συζήτηση με ΝΔ, στόχος η πρωτιά και η προοδευτική διακυβέρνηση

xryspa_ndp
LIFESTYLE

Χρύσπα: Έχω βάλει προτεραιότητα εμένα – Ζούσαμε για κάποιον άλλο μέχρι να καταλάβουμε ότι δεν…

1 / 3