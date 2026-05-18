ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 14:12
18.05.2026 12:08

Η Barbra Streisand ακύρωσε την εμφάνιση στις Κάννες – Ο λόγος της απουσίας από το Φεστιβάλ

Η θρυλική Μπάρμπρα Στρέιζαντ (Barbra Streisand) ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί στην τελετή λήξης του 79ου Φεστιβάλ των Καννών για να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, λόγω τραυματισμού.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές του Φεστιβάλ έκαναν γνωστό ότι το τιμητικό αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί κανονικά, σύμφωνα με το Deadline.

«Μετά από συμβουλή των γιατρών μου καθώς συνεχίζω να αναρρώνω από έναν τραυματισμό στο γόνατο, λυπάμαι βαθύτατα που δεν θα μπορέσω να παραστώ στο Φεστιβάλ των Καννών φέτος. Ωστόσο, αποτελεί βαθύτατη τιμή για μένα η βράβευσή μου με τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα και ανυπομονούσα να γιορτάσω τις εξαιρετικές ταινίες της 79ης διοργάνωσης. Επίσης, προσδοκούσα με μεγάλη χαρά να περάσω χρόνο με συναδέλφους που θαυμάζω ιδιαίτερα και φυσικά, να βρεθώ στη Γαλλία, έναν τόπο που πάντα αγαπούσα» ανέφερε η σταρ.

«Παρ’όλο που λυπάμαι που δεν μπορώ να βρίσκομαι εκεί θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο, των οποίων το εξαιρετικό ταλέντο και το δημιουργικό όραμα τιμώνται φέτος. Τα ειλικρινή μου ευχαριστήρια στο Φεστιβάλ, καθώς και σε όλους όσοι συνεχίζουν να στηρίζουν και να προωθούν την τέχνη του κινηματογράφου» συμπλήρωσε.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

