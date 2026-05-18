Akylas: Το επόμενο βήμα μετά τη Eurovision – Πότε κυκλοφορεί το άλμπουμ «Press Start»

Ο Akylas μετά την εμπειρία της Eurovision 2026 και την κατάκτηση της 10ης θέσης, ετοιμάζεται για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.
Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε ότι το νέο του άλμπουμ, με τίτλο «Press Start», θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου από τη Minos EMI/Universal, και θα περιλαμβάνει επτά νέα τραγούδια, ανάμεσά τους και το δυναμικό single «Ferto».
Μέσα από το TikTok, ο Ακύλας παρουσίασε ήδη αποσπάσματα από τα νέα του τραγούδια, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη γεύση.
@akylas__ #spastoSPASTO ♬ spastoSPASTO AKYLAS – Akylas
Τα τραγούδια του άλμπουμ είναι τα: «Ferto», «Parto», «I Poli <3», «Melo», «Akyla Tequila», «SpastoSpasto», «Star Final Boss ft. Mitch-T» και «Voulosto?».
