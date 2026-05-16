ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 22:20
16.05.2026 21:50

Ο χορός της Νικόλ Κίντμαν γύρω από γλυπτό για τον οίκο Christie’s (Video)

Λίγες ημέρες πριν η συλλογή των 16 αριστουργημάτων του αείμνηστου μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης S.I. Newhouse δημοπρατηθεί από τον γνωστό οίκο δημοπρασιών Christie’s στη Νέα Υόρκη, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα δίλεπτο βίντεο για την προώθηση ενός κορυφαίου γλυπτού με πρωταγωνίστρια τη Νικόλ Κίντμαν.

Η ταινία μικρού μήκους όπως την περιγράφει ο διάσημος οίκος Christie’s, γυρίστηκε στις αρχές Μαΐου με τη βραβευμένη με Όσκαρ Νικόλ Κίντμαν να πρωταγωνιστεί πλάι στο εμβληματικό γλυπτό «Danaïde» του Κονσταντίν Μπρανκούζι.

Το έργο αναμένεται να αναδειχθεί σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν, με την αρχική εκτίμηση να αγγίζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του οίκου η ιδέα για το βίντεο αντλήθηκε από μια ταινία του Μαν Ρέι, στην οποία η φωτογράφος Λι Μίλερ αποκαλύπτει ένα άλλο έργο του δημιουργού.

Το γλυπτό «Danaïde» -που δημιουργήθηκε από τον Μπράνκουσι το 1913 – εκτίθεται στο κοινό στον οίκο Christie’s της Νέας Υόρκης έως τις 18 Μαΐου. Aποτελεί μέρος της Συλλογής S.I. Newhouse που προσφέρεται για την έκθεση May Marquee του οίκου δημοπρασιών.

