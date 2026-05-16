Πανικός στη βόρεια Ιταλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, 8 τραυματίες

Σκηνές πανικού επικράτησαν στη Μοντένα της βόρειας Ιταλίας το απόγευμα του Σαββάτου (16/5).

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς με συνέπεια να τραυματιστούν επτά άτομα εκ των οποίων τα δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

WATCH: Video shows driver ramming crowd near center of Modena, Italy; 8 injured including 2 seriously wounded. pic.twitter.com/tBOs9tOSAz — Scope Report (@ScopeReport_) May 16, 2026

Ο οδηγός μπήκε στο πεζόδρομο και στοχευε πεζούς και ποδηλάτες, με ιλιγγιώδη ταχύτητα.Στη συνέχεια βγήκε από το όχημα με μαχαίρι και τραυμάτισε πεζό.

Πολίτες κατάφεραν και τον ακινητοποίησαν. Πρόκεται για 31χρονο Ιταλό δευτερης γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο.

Διαβάστε επίσης

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Λονδίνου: Ταυτόχρονες πορείες ακροδεξιών και φιλοπαλαιστινίων (Video)

Γιατί ο Πούτιν σπεύδει στο Πεκίνο αμέσως μετά τον Τραμπ

DW: Πλησιάζει στο τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία;