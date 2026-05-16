Πανικός στη βόρεια Ιταλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, 8 τραυματίες

Σκηνές πανικού επικράτησαν στη Μοντένα της βόρειας Ιταλίας το απόγευμα του Σαββάτου (16/5).
Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς με συνέπεια να τραυματιστούν επτά άτομα εκ των οποίων τα δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο οδηγός μπήκε στο πεζόδρομο και στοχευε πεζούς και ποδηλάτες, με ιλιγγιώδη ταχύτητα.Στη συνέχεια βγήκε από το όχημα με μαχαίρι και τραυμάτισε πεζό.
Πολίτες κατάφεραν και τον ακινητοποίησαν. Πρόκεται για 31χρονο Ιταλό δευτερης γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο.
