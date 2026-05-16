Γιατί ο Πούτιν σπεύδει στο Πεκίνο αμέσως μετά τον Τραμπ

Βαθιά γεωπολιτική και συμβολική χαρακτηρίζεται η διήμερη επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα, στις 19 και 20 Μαΐου, λίγες μέρες μετά τη διστακτική επανεκκίνηση των σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας.

«Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει κρατική επίσκεψη στην Κίνα από τις 19 έως τις 20 Μαΐου», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πούτιν και ο Σι θα συζητήσουν τρόπους για να «ενισχύσουν περαιτέρω τη συνολική εταιρική σχέση και τη στρατηγική συνεργασία» μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται επίσης να «ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα» και να υπογράψουν κοινή διακήρυξη με την ολοκλήρωση των συνομιλιών τους, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι ξεχωριστές συνομιλίες και η εμπορική συνεργασία

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πούτιν έχει επίσης προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει ξεχωριστές συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Li Qiang σχετικά με την οικονομική και εμπορική συνεργασία.

Ο ρώσος πρόεδρος έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 20 ταξίδια στην Κίνα και έχει συναντήσει τον Σι περισσότερες από 40 φορές. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι προετοιμασίες για την επίσκεψη -την πρώτη ξένη επίσκεψη του Πούτιν για το 2026- έχουν ολοκληρωθεί.

Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Κίνα.

Σύμφωνα με αναλυτές, που επικαλείται η South China Morning Post, οι διαδοχικές αυτές σύνοδοι κορυφής καταδεικνύουν την προσπάθεια του Πεκίνου να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με τη Μόσχα, εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας και επίμονων εντάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν.

Το μήνυμα Πεσκόφ

Ωστόσο, τα δύο ταξίδια αναμένεται να έχουν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα. Ενώ η επίσκεψη Τραμπ συνοδεύτηκε από έντονη τελετουργική μεγαλοπρέπεια, η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν εκτιμάται ότι θα επικεντρωθεί κυρίως στον συντονισμό των θέσεων των δύο χωρών απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι η επίσκεψη του ρώσου ηγέτη θα είναι «ουσιαστική», καθώς οι δύο πλευρές της έχουν αποδώσει «ύψιστη σημασία».

Ωστόσο, και οι τρεις χώρες φαίνεται να έχουν τουλάχιστον ένα κοινό πεδίο ενδιαφέροντος.

Η αποκάλυψη στο Air Force One

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One μετά τη συνάντηση του με τον Σι Τζινπινκ , ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία βρέθηκε στην ατζέντα των συνομιλιών και αποκάλυψε ότι πρότεινε μια συμφωνία ελέγχου πυρηνικών όπλων.

«Έθεσα στο τραπέζι μια πιθανή τριμερή πυρηνική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας. Η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική. Αυτή είναι η αρχή», δήλωσε ο Τραμπ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το ρωσικό πυρηνικό οπλοστάσιο ως κοινή ανησυχία για την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτέλεσε μέρος των συζητήσεων στο Πεκίνο, συνδέοντάς τον με τη διεθνή πυρηνική σταθερότητα και τη συνολικότερη παγκόσμια ασφάλεια.

Τα αποθέματα και οι κυρώσεις

Η Ρωσία διαθέτει επίσης μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου στον κόσμο και το ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, φαίνεται πως έχουν ενισχύσει, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, τη θέση της Μόσχας.

Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που προκλήθηκε από τον διπλό αποκλεισμό της κρίσιμης θαλάσσιας οδού από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, έχει βυθίσει την παγκόσμια αγορά ενέργειας σε κρίση και έχει εντείνει τους φόβους για παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Παρ’ όλα αυτά, η Ρωσία συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και η Ευρώπη εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διανύει ήδη το τέταρτο έτος του.

Καθοδηγούμενες από κοινή καχυποψία απέναντι στην αμερικανική ηγεμονία, Κίνα και Ρωσία έχουν εμβαθύνει τον πολιτικό τους συντονισμό μέσω τακτικών συνόδων κορυφής και ανταλλαγών υψηλού επιπέδου, που καλύπτουν από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως τη συνεργασία στην επιβολή του νόμου και την οικονομική ανάπτυξη.

Η άνθηση του εμπορίου και τα επίσημα στοιχεία

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ρωσίας έχει γνωρίσει μεγάλη άνθηση, με το Πεκίνο να αυξάνει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου, αλλά και τις εξαγωγές βασικών προϊόντων -όπως αυτοκίνητα και ηλεκτρονικά είδη- προς τον βόρειο γείτονά του.

Σύμφωνα με επίσημα κινεζικά στοιχεία, το διμερές εμπόριο ανήλθε πέρσι στα 228,1 δισεκατομμύρια δολάρια, με τη Ρωσία να καταγράφει εμπορικό πλεόνασμα ύψους 21,49 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 55% σε σχέση με το 2024.

Ωστόσο, η ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών έχει προκαλέσει επικρίσεις από τη Δύση, η οποία κατηγορεί το Πεκίνο ότι προσφέρει οικονομική «σανίδα σωτηρίας» στη Μόσχα εν μέσω της ένοπλης σύγκρουσής της με το Κίεβο.

Παράλληλα, η Μόσχα πιέζει για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2, ο οποίος θα μπορεί να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη χερσόνησο Γιαμάλ της Ρωσίας προς τη βόρεια Κίνα μέσω Μογγολίας.

