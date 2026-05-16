search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 09:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.05.2026 06:45

ΗΠΑ-Κίνα: Προειδοποίηση Τραμπ στην Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία – Στον αέρα το πακέτο όπλων των 14 δισ. δολαρίων

16.05.2026 06:45
trump xi xeirapsia xeria

Να διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς στην Ταϊβάν δήλωσε ότι επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε την Ταϊπέι να μην κινηθεί προς την ανεξαρτησία, άφησε ανοιχτό το ζήτημα της πώλησης όπλων ύψους 14 δισ. δολαρίων και κάλεσε τόσο την Κίνα όσο και την Ταϊβάν να «ρίξουν τους τόνους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε «να μείνουν τα πράγματα όπως είναι» σε ό,τι αφορά την Κίνα και την Ταϊβάν, μιλώντας στο Fox News μετά τη σύνοδο που είχε στο Πεκίνο με τον Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το ζήτημα της Ταϊβάν αποτέλεσε βασική ανησυχία του Κινέζου προέδρου κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

«Θα ήθελα να μείνει όπως είναι», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Το πιο σημαντικό ζήτημα για τον Σι»

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το θέμα της Ταϊβάν «το πιο σημαντικό» για τον Σι Τζινπίνγκ, υποστηρίζοντας ότι συζητήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Μιλήσαμε όλο το βράδυ για αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι ξέρω περισσότερα για την Ταϊβάν αυτή τη στιγμή απ’ όσα ξέρω σχεδόν για οποιαδήποτε χώρα», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε, επίσης, ότι η Κίνα δεν θα επιτεθεί στην Ταϊβάν όσο ο ίδιος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να συμβεί μετά την αποχώρησή του.

«Δεν νομίζω ότι θα κάνουν κάτι όσο είμαι εδώ. Όταν δεν θα είμαι εδώ, νομίζω ότι μπορεί να το κάνουν, για να είμαι ειλικρινής», είπε.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι δεν είναι βέβαιος πως το Πεκίνο θα κινηθεί στρατιωτικά εφόσον η κατάσταση παραμείνει ως έχει.

«Δεν ξέρει κανείς πώς να την ορίσει»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ απέφυγε να προσδιορίσει με σαφήνεια την Ταϊβάν.

«Θα την αποκαλέσουμε έναν τόπο, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς να την ορίσει, αλλά δεν θέλουν να τη δουν να γίνεται ανεξάρτητη», είπε, αναφερόμενος στη θέση της Κίνας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε, παράλληλα, την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της.

«Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», δήλωσε.

Στον αέρα η πώληση όπλων στην Ταϊβάν

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έγκρισης πακέτου πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν, ύψους 14 δισ. δολαρίων.

Όταν ρωτήθηκε αν θα εγκρίνει τη συμφωνία, απάντησε: «Δεν την έχω εγκρίνει ακόμη. Θα δούμε τι θα γίνει».

Ο ίδιος δήλωσε ότι η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα και συνδέεται με τη στάση της Κίνας.

«Το κρατώ σε αναμονή και εξαρτάται από την Κίνα. Εξαρτάται. Είναι ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό χαρτί για εμάς, ειλικρινά. Είναι πολλά όπλα», ανέφερε.

«Δεν θέλω να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε πόλεμο τόσο μακριά από την αμερικανική επικράτεια.

«Δεν επιδιώκω κάποιος να γίνει ανεξάρτητος και εμείς να πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε έναν πόλεμο. Δεν το επιδιώκω αυτό. Θέλω να ηρεμήσουν. Θέλω να ηρεμήσει η Κίνα», είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης πρόσθεσε: «Όταν κοιτάζει κανείς τις πιθανότητες, η Κίνα είναι μια πολύ, πολύ ισχυρή και μεγάλη χώρα. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό νησί. Σκεφτείτε το, απέχει 59 μίλια. Εμείς είμαστε 9.500 μίλια μακριά. Είναι ένα λίγο δύσκολο πρόβλημα».

Ο Τραμπ κάλεσε και τις δύο πλευρές να αποκλιμακώσουν την ένταση.

«Η Ταϊβάν θα ήταν πολύ έξυπνο να ηρεμήσει λίγο. Η Κίνα θα ήταν πολύ έξυπνο να ηρεμήσει λίγο. Και οι δύο πρέπει να ηρεμήσουν», ανέφερε.

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει» στη στάση των ΗΠΑ

Παρά τις δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι «τίποτα δεν έχει αλλάξει» στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ταϊβάν μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ.

Οι ΗΠΑ ακολουθούν εδώ και δεκαετίες την πολιτική της «Μίας Κίνας», αναγνωρίζοντας τη θέση του Πεκίνου ότι η Ταϊβάν αποτελεί μέρος της Κίνας, χωρίς όμως να έχουν αναγνωρίσει επισήμως τη διεκδίκηση του Κομμουνιστικού Κόμματος επί της αυτοδιοικούμενης νήσου.

Η Ουάσινγκτον διατηρεί ισχυρές ανεπίσημες σχέσεις με την Ταϊβάν και, βάσει του νόμου για τις σχέσεις με την Ταϊβάν, έχει δεσμευθεί να της παρέχει αμυντικά όπλα.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σκόπιμα ασαφή στάση ως προς το αν θα επέμβουν στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης, πολιτική που είναι γνωστή ως «στρατηγική ασάφεια».

Η απάντηση της Ταϊπέι

Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, Τσεν Μινγκ-τσι.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Ταϊπέι θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσινγκτον, προκειμένου να διαπιστώσει τι θα γίνει με τις πωλήσεις όπλων.

Η τοποθέτηση ήρθε μετά τις δηλώσεις Τραμπ στο Fox News, με τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για το πακέτο όπλων προς την Ταϊβάν.

Διαβάστε επίσης:

Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχειρία με το Ισραήλ

Γαλλία: Πέθανε σε ηλικία 30 ετών ο Λαζάρ, ο σκύλος που ίσως ήταν ο γηραιότερος στον κόσμο (Video)

Ισραήλ: Προετοιμασίες για νέο πόλεμο με το Ιράν – «Περιμένουμε την απόφαση Τραμπ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
germania_asthenoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο σκότωσε εργαζόμενο – Στο νοσοκομείο άλλοι 17

Yalco Trading
BUSINESS

YALCO: Επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης και ανοίγει ο δρόμος για νέα αναπτυξιακή πορεία

tzaneio nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Οι εκδοχές που εξετάζει η αστυνομία για την 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο – «Ήμουν στο μπάνιο», υποστήριξε ο σύντροφός της

touristes kerkyra 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός 2026: Το σαφάρι της ακρίβειας – Λιγότερες μέρες, περισσότερα ευρώ για τους ξένους επισκέπτες»

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ 3,2 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές – Ρίχνει στη «μάχη» τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτρονικά μέσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

plakias karystianou 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για Καρυστιανού: «Τολμά να ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας για Καραμανλή αυτή που τον αθώωσε; Υποκρισία»

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 09:13
germania_asthenoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο σκότωσε εργαζόμενο – Στο νοσοκομείο άλλοι 17

Yalco Trading
BUSINESS

YALCO: Επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης και ανοίγει ο δρόμος για νέα αναπτυξιακή πορεία

tzaneio nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Οι εκδοχές που εξετάζει η αστυνομία για την 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο – «Ήμουν στο μπάνιο», υποστήριξε ο σύντροφός της

1 / 3