ΗΠΑ-Κίνα: Προειδοποίηση Τραμπ στην Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία – Στον αέρα το πακέτο όπλων των 14 δισ. δολαρίων

Να διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς στην Ταϊβάν δήλωσε ότι επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε την Ταϊπέι να μην κινηθεί προς την ανεξαρτησία, άφησε ανοιχτό το ζήτημα της πώλησης όπλων ύψους 14 δισ. δολαρίων και κάλεσε τόσο την Κίνα όσο και την Ταϊβάν να «ρίξουν τους τόνους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε «να μείνουν τα πράγματα όπως είναι» σε ό,τι αφορά την Κίνα και την Ταϊβάν, μιλώντας στο Fox News μετά τη σύνοδο που είχε στο Πεκίνο με τον Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το ζήτημα της Ταϊβάν αποτέλεσε βασική ανησυχία του Κινέζου προέδρου κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

«Θα ήθελα να μείνει όπως είναι», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

.@POTUS on Taiwan: "If you kept it the way it is, I think China is going to be okay with that — but we're not looking to have somebody say, 'let's go independent because the United States is backing us.'" pic.twitter.com/vI5QtZD1tT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 15, 2026

«Το πιο σημαντικό ζήτημα για τον Σι»

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το θέμα της Ταϊβάν «το πιο σημαντικό» για τον Σι Τζινπίνγκ, υποστηρίζοντας ότι συζητήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Μιλήσαμε όλο το βράδυ για αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι ξέρω περισσότερα για την Ταϊβάν αυτή τη στιγμή απ’ όσα ξέρω σχεδόν για οποιαδήποτε χώρα», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε, επίσης, ότι η Κίνα δεν θα επιτεθεί στην Ταϊβάν όσο ο ίδιος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να συμβεί μετά την αποχώρησή του.

«Δεν νομίζω ότι θα κάνουν κάτι όσο είμαι εδώ. Όταν δεν θα είμαι εδώ, νομίζω ότι μπορεί να το κάνουν, για να είμαι ειλικρινής», είπε.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι δεν είναι βέβαιος πως το Πεκίνο θα κινηθεί στρατιωτικά εφόσον η κατάσταση παραμείνει ως έχει.

«Δεν ξέρει κανείς πώς να την ορίσει»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ απέφυγε να προσδιορίσει με σαφήνεια την Ταϊβάν.

«Θα την αποκαλέσουμε έναν τόπο, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς να την ορίσει, αλλά δεν θέλουν να τη δουν να γίνεται ανεξάρτητη», είπε, αναφερόμενος στη θέση της Κίνας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε, παράλληλα, την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της.

«Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», δήλωσε.

Trump on Taiwan:



I’m not looking to have somebody go independent. And, you know, we’re supposed to travel 9,500 miles to fight a war? I’m not looking for that. pic.twitter.com/9mkk2sTtkO — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

Στον αέρα η πώληση όπλων στην Ταϊβάν

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έγκρισης πακέτου πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν, ύψους 14 δισ. δολαρίων.

Όταν ρωτήθηκε αν θα εγκρίνει τη συμφωνία, απάντησε: «Δεν την έχω εγκρίνει ακόμη. Θα δούμε τι θα γίνει».

Ο ίδιος δήλωσε ότι η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα και συνδέεται με τη στάση της Κίνας.

«Το κρατώ σε αναμονή και εξαρτάται από την Κίνα. Εξαρτάται. Είναι ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό χαρτί για εμάς, ειλικρινά. Είναι πολλά όπλα», ανέφερε.

«Δεν θέλω να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε πόλεμο τόσο μακριά από την αμερικανική επικράτεια.

«Δεν επιδιώκω κάποιος να γίνει ανεξάρτητος και εμείς να πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε έναν πόλεμο. Δεν το επιδιώκω αυτό. Θέλω να ηρεμήσουν. Θέλω να ηρεμήσει η Κίνα», είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης πρόσθεσε: «Όταν κοιτάζει κανείς τις πιθανότητες, η Κίνα είναι μια πολύ, πολύ ισχυρή και μεγάλη χώρα. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό νησί. Σκεφτείτε το, απέχει 59 μίλια. Εμείς είμαστε 9.500 μίλια μακριά. Είναι ένα λίγο δύσκολο πρόβλημα».

Trump on Taiwan:



When you look at the odds, China is a very, very powerful, big country. That’s a very small island.



Think of it; it’s 59 miles away. We’re 9,500 miles away. That’s a little bit of a difficult problem.



If you look at the history, Taiwan was developed because we… pic.twitter.com/O9xAQjKyfa — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

Ο Τραμπ κάλεσε και τις δύο πλευρές να αποκλιμακώσουν την ένταση.

«Η Ταϊβάν θα ήταν πολύ έξυπνο να ηρεμήσει λίγο. Η Κίνα θα ήταν πολύ έξυπνο να ηρεμήσει λίγο. Και οι δύο πρέπει να ηρεμήσουν», ανέφερε.

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει» στη στάση των ΗΠΑ

Παρά τις δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι «τίποτα δεν έχει αλλάξει» στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ταϊβάν μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ.

Οι ΗΠΑ ακολουθούν εδώ και δεκαετίες την πολιτική της «Μίας Κίνας», αναγνωρίζοντας τη θέση του Πεκίνου ότι η Ταϊβάν αποτελεί μέρος της Κίνας, χωρίς όμως να έχουν αναγνωρίσει επισήμως τη διεκδίκηση του Κομμουνιστικού Κόμματος επί της αυτοδιοικούμενης νήσου.

Η Ουάσινγκτον διατηρεί ισχυρές ανεπίσημες σχέσεις με την Ταϊβάν και, βάσει του νόμου για τις σχέσεις με την Ταϊβάν, έχει δεσμευθεί να της παρέχει αμυντικά όπλα.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σκόπιμα ασαφή στάση ως προς το αν θα επέμβουν στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης, πολιτική που είναι γνωστή ως «στρατηγική ασάφεια».

Η απάντηση της Ταϊπέι

Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, Τσεν Μινγκ-τσι.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Ταϊπέι θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσινγκτον, προκειμένου να διαπιστώσει τι θα γίνει με τις πωλήσεις όπλων.

Η τοποθέτηση ήρθε μετά τις δηλώσεις Τραμπ στο Fox News, με τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για το πακέτο όπλων προς την Ταϊβάν.

