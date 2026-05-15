ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 00:13
15.05.2026 23:53

Ισραήλ: Προετοιμασίες για νέο πόλεμο με το Ιράν – «Περιμένουμε την απόφαση Τραμπ»

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επικείμενης επανάληψης του πολέμου με το Ιράν, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα στο ισραηλινό Κανάλι 12. Όπως ανέφερε, η ισραηλινή πλευρά αναμένει την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι προετοιμασίες αφορούν συγκρούσεις που θα μπορούσαν να διαρκέσουν από ημέρες έως εβδομάδες.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες, εκτιμώντας ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν αποδίδουν.

«Οι Αμερικανοί κατανοούν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Περιμένουμε την τελική απόφαση του Τραμπ»

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μάχες που ενδέχεται να διαρκέσουν από ημέρες έως εβδομάδες.

«Προετοιμαζόμαστε για μάχες που θα διαρκέσουν από ημέρες έως εβδομάδες και περιμένουμε την τελική απόφαση του Τραμπ. Θα γνωρίζουμε περισσότερα σε 24 ώρες», πρόσθεσε.

Για την ώρα, πάντως, η εκεχειρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με ανταλλαγή προτάσεων.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει ορατό αποτέλεσμα από τις επαφές.

Το τηλεφώνημα Μερτς με Τραμπ

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε ένα «καλό τηλεφώνημα» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μερτς αναφέρθηκε στην επικοινωνία τους με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την κατάσταση γύρω από το Ιράν, καθώς και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είχα ένα καλό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Τραμπ κατά την επιστροφή του από την Κίνα. Συμφωνούμε: το Ιράν πρέπει να έρθει τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα», επισήμανε ο Γερμανός καγκελάριος.

Συντονισμός ενόψει της συνόδου του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με τον Φρίντριχ Μερτς, στη συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο συζητήθηκε επίσης το ζήτημα μιας ειρηνικής λύσης για την Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες συντονίστηκαν και ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα.

«Οι ΗΠΑ και η Γερμανία είναι ισχυροί εταίροι στο πλαίσιο ενός ισχυρού ΝΑΤΟ», τόνισε ο καγκελάριος.

