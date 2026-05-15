search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 00:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 23:53

Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχειρία με το Ισραήλ

15.05.2026 23:53
livanos-vomvardismos

Ο Λίβανος χαιρέτισε απόψε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 ημέρες, μετά τις συνομιλίες που είχαν οι εκπρόσωποί του στην Ουάσιγκτον με Ισραηλινούς ομολόγους του. Παράλληλα ωστόσο, η Βηρυτός ζητά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της λιβανέζικης αντιπροσωπείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία της χώρας, «η παράταση της κατάπαυσης του πυρός και η εφαρμογή ενός πλαισίου ασφαλείας, με τη διευκόλυνση των ΗΠΑ, προσφέρουν ζωτική ανάσα στους πολίτες μας, ενισχύουν τους θεσμούς του κράτους και ανοίγουν τον δρόμο για μια βιώσιμη σταθερότητα».

Ωστόσο, για να αποφευχθούν «οι αποτυχίες των προηγούμενων συμφωνιών», ο Λίβανος επιμένει ότι είναι αναγκαίο «να εφαρμοστεί μια σταδιακή και επαληθεύσιμη διαδικασία» με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον.

Εξάλλου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχειρίας, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν νέο, «ανεύθυνο» πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

«Φτάνει πια με τις ανεύθυνες περιπέτειες που εξυπηρετούν ξένα σχέδια ή συμφέροντα» είπε ο Ναουάφ Σαλάμ, αναφερόμενος στη Χεζμπολάχ, στο δείπνο που οργάνωσε μια μη κυβερνητική οργάνωση. Πρόσθεσε ότι μόνο οι ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να κατέχουν όπλα στη χώρα.

Ο Σαλάμ εξέφρασε επίσης την ελπίδα «να κινητοποιηθεί όλη η αραβική και η διεθνής κοινότητα» για να ενισχύσει τη θέση του Λιβάνου στις διαπραγματεύσεις.

Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο

Τρεις διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το πλήγμα «στόχευε ευθέως» την έδρα της Επιτροπής στο Χαρούφ. Ένας τέταρτος διασώστης τραυματίστηκε σοβαρά.

Άλλο ισραηλινό πλήγμα σημειώθηκε απόψε σε ένα κτίριο στην Τύρο, επίσης στον νότιο Λίβανο, αφού το Ισραήλ είχε εκδώσει προηγουμένως εντολές εκκένωσης μιας περιοχής της πόλης.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Πέθανε σε ηλικία 30 ετών ο Λαζάρ, ο σκύλος που ίσως ήταν ο γηραιότερος στον κόσμο (Video)

CNN: Η ήπια προσέγγιση του Τραμπ στην Κίνα φέρνει ανακούφιση

Η υπόθεση «Δυναστεία» απειλή για τον Ζελένσκι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για συνέδριο της ΝΔ: «Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει;»

livanos-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχειρία με το Ισραήλ

trump-netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Προετοιμασίες για νέο πόλεμο με το Ιράν – «Περιμένουμε την απόφαση Τραμπ»

lazare skylos
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέθανε σε ηλικία 30 ετών ο Λαζάρ, ο σκύλος που ίσως ήταν ο γηραιότερος στον κόσμο (Video)

trump_xi_jinping_new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η ήπια προσέγγιση του Τραμπ στην Κίνα φέρνει ανακούφιση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 00:12
SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για συνέδριο της ΝΔ: «Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει;»

livanos-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχειρία με το Ισραήλ

trump-netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Προετοιμασίες για νέο πόλεμο με το Ιράν – «Περιμένουμε την απόφαση Τραμπ»

1 / 3