CNN: Η ήπια προσέγγιση του Τραμπ στην Κίνα φέρνει ανακούφιση

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί εδώ και καιρό να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν ισχυρό άνδρα απέναντι στην Κίνα, αν και η σκληρή του ομιλία και οι εμπορικοί του πόλεμοι συχνά υπονομεύονται από την αξιοσημείωτα εξυπηρετική του φύση απέναντι στον Σι Τζινπίνγκ, αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN σχετικά με την επίσκεψη του αμερικανού προέδρου στο Πεκίνο.

Και αυτή η πιο ήπια προσέγγιση φάνηκε πλήρως κατά την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα.

Το ταξίδι του Τραμπ — και τα σχόλιά του στο τέλος του — περιλαμβάνουν κάποιες αξιοσημείωτες φράσεις και πραγματικές παραχωρήσεις προς την κινεζική κυβέρνηση. Επίσης, ακύρωσε ρητά προηγούμενες προεκλογικές υποσχέσεις του να γίνει πιο σκληρός απέναντι στην Κίνα.

Η Ταϊβάν ήταν ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα. Είναι ένα δύσκολο θέμα για κάθε πρόεδρο, δεδομένων των πολύ λεπτών πολιτικών των ΗΠΑ απέναντι στην ανεξαρτησία της (η πολιτική της «μίας Κίνας») και στην υπεράσπισή της από την Κίνα («στρατηγική ασάφεια»).

Και για μεγάλο μέρος του ταξιδιού, ο Τραμπ απέφυγε να πει οτιδήποτε ουσιαστικό σχετικά με αυτό. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Σον Χάνιτι του Fox News δεν έθιξε καν το θέμα στη συνέντευξή του με τον Τραμπ που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ είχε μια συνάντηση με δημοσιογράφους στο Air Force One κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής, όπου είπε ότι αυτός και ο Σι συζήτησαν μια επικείμενη πώληση όπλων αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν και ότι ο Τραμπ «θα λάβει μια απόφαση το επόμενο αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα».

Ακόμη και αυτή η μη δεσμευτική απάντηση αποτελεί μια αρκετά σημαντική νίκη για την Κίνα, όπως σημειώνει ο Jim Sciutto του CNN. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη στείλει όπλα αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν. Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τα επιχειρήματα του Σι σχετικά με το πώς η Ταϊβάν αποτελούσε μέρος της Κίνας για χιλιάδες χρόνια. Και ακόμη και η διαβούλευση με την Κίνα για το θέμα είναι αξιοσημείωτη. Ο Ρόναλντ Ρίγκαν δήλωσε το 1982 ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ζητούσαν τη γνώμη της Κίνας για τέτοιες πωλήσεις όπλων.

«Τι θα κάνω, θα πω ότι δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό;» είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για το έγγραφο του 1982. «Επειδή έχουμε μια συμφωνία που υπογράφηκε το 1982; Όχι, συζητήσαμε για πωλήσεις όπλων».

Αυτή δεν ήταν η μόνη παραχώρηση που έκανε η Κίνα — παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ φαινομενικά πέτυχε σχετικά λίγες μεγάλες συμφωνίες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.

Και αρνήθηκε επανειλημμένα να κρίνει την Κίνα για τις κατασκοπευτικές της προσπάθειες. Όταν πιέστηκε να απαντήσει για τις κινεζικές κυβερνοεπιθέσεις, ο Τραμπ το υποβάθμισε ως ζήτημα και των δύο πλευρών.

«Ξέρεις, ό,τι κάνουν αυτοί, το κάνουμε κι εμείς», είπε ο Τραμπ στο Air Force One. «Κι εμείς τους κατασκοπεύουμε μανιωδώς. Του είπα, “Κάνουμε πολλά πράγματα που δεν γνωρίζεις”».

Ο Τραμπ είχε την ίδια ατάκα όταν δημοσιογράφος τον πίεσε για την «κακή» πρόθεση της Κίνας, λέγοντας: «Ειλικρινά, ξέρετε, μας κάνουν πράγματα και εμείς τους κάνουμε πράγματα».

Τέλος, υπάρχουν οι σημαντικές ανατροπές σε δύο προεκλογικές υποσχέσεις: η απελευθέρωση του Τζίμι Λάι και την απαγόρευση της κινεζικής ιδιοκτησίας αμερικανικών γεωργικών εκτάσεων.

Ο Τραμπ το 2024 δήλωσε ότι η απελευθέρωση του Λάι, ενός πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ που επέκρινε το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, «θα είναι τόσο εύκολη».

«Θα τον διώξω», πρόσθεσε τότε ο Τραμπ. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρίσκεται εκεί αυτή τη στιγμή εκτός από το ότι [ο Σι] δεν σέβεται τον Μπάιντεν και την Καμάλα».

Αλλά ο Τραμπ εξέφρασε μια πολύ διαφορετική άποψη στο Air Force One την Παρασκευή.

«Είναι πιο δύσκολο, θα έλεγα», είπε ο Τραμπ για τον Λάι. «Το έθεσα στην κουβέντα».

Και έπειτα υπάρχει το ζήτημα της αγοράς αμερικανικής γεωργικής γης από την Κίνα. Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν την απαγόρευση αυτής της πρακτικής, και η ιδέα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη δεξιά πλευρά. Στα τέλη της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να την απαγορεύσει, λέγοντας ότι οι πολιτικοί «επιτρέπουν στη χώρα μας να ξεπουληθεί από τα χέρια μας».

«Πιστεύετε ότι η Κίνα θα μας άφηνε να πάμε να αγοράσουμε τη γη της και να κάνουμε αυτό που κάνουν αυτοί; Δεν νομίζω, εντάξει;» δήλωσε ο Τραμπ στο Breitbart. «Δεν θα συμβεί».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι θα ανακαλέσει «επιθετικά» τις κινεζικές φοιτητικές βίζες.

Αλλά ο Τραμπ στο Air Force One έδωσε μια πολύ πιο ήπια γραμμή και στα δύο μέτωπα.

Σχετικά με τις γεωργικές εκτάσεις που ανήκουν σε Κινέζους, ο πρόεδρος είπε: «Κοιτάξτε, δεν είναι ότι μου αρέσει. Θέλετε να δείτε τις τιμές των αγροτικών προϊόντων να μειώνονται; Θέλετε να δείτε τους αγρότες να χάνουν πολλά χρήματα; Απλώς βγάλτε τα από την αγορά».

Και για τις βίζες, αποκάλεσε τους φοιτητές «καλούς φοιτητές».

«Το “δεν θέλω κανέναν φοιτητή” είναι πολύ προσβλητικό να το πεις σε μια χώρα», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Αλλά αν θέλετε να δείτε το πανεπιστημιακό μας σύστημα να πεθαίνει, αφαιρέστε μισό εκατομμύριο ανθρώπους από αυτό».

Ο Τραμπ δεν είναι ακριβώς ένας μελετηρός διπλωμάτης. Του αρέσει να κρατάει ανοιχτές τις επιλογές του. Και είναι πάντα σημαντικό να εξετάζουμε τι κάνει, όχι μόνο τι λέει.

Θα μπορούσε απλώς να μην θέλει να βάλει φρένο στο ταξίδι υιοθετώντας αμέσως θέσεις που φέρνουν σε αντιπαράθεση τα συμφέροντα των ΗΠΑ με αυτά της Κίνας.

Αλλά ο Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ευάλωτος σε μια καλή επίθεση γοητείας, ιδιαίτερα από ισχυρούς παγκόσμιους ηγέτες. Και στη λίστα προτεραιοτήτων του με την Κίνα, η σύναψη συμφωνιών φαίνεται να κατατάσσεται ολοένα και περισσότερο υψηλότερα από την καταπολέμηση της επιρροής της.

(Αυτό ήταν ίσως πιο εμφανές όταν η κυβέρνησή του ουσιαστικά αγνόησε τον νόμο για να σώσει το TikTok, παρόλο που ο Τραμπ είχε κάποτε χαρακτηρίσει το TikTok ως σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια).

Αξίζει να παρακολουθήσουμε πόσο πολύ μπορεί να αλλάξει στην πραγματικότητα η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα μετά από αυτό το ταξίδι. Ακόμα κι αν ο Τραμπ επιδιώκει μια καλύτερη σχέση, αυτό θα μπορούσε να είναι δύσκολο να το πείσει τα μέλη του κόμματός του.

Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ουσιαστικά έβαλε τέλος σε όποιες επίμονες αυταπάτες είχε ότι είναι ένα πραγματικό γεράκι κατά της Κίνας, καταλήγει το CNN.

