Ο Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού.

«Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, σύμφωνα με ένα απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News.

«Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ «θησαύρισε» ποντάροντας στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες – Πώς η προεδρική οικογένεια έβγαλε εκατομμύρια από μετοχές

Ο πόλεμος στο Ιράν στοιχίζει ακριβά στην Ευρώπη: Πλήρωσε επιπλέον 35 δισ. για ενέργεια

Το όραμα Σι για την αποφυγή μιας σύγκρουσης υπερδυνάμεων – Τι στάση κρατούν οι ΗΠΑ