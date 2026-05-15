Ο Τραμπ «θησαύρισε» ποντάροντας στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες – Πώς η προεδρική οικογένεια έβγαλε εκατομμύρια από μετοχές

Η τελευταία αποκάλυψη των οικονομικών του Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε ένα ασυνήθιστα λεπτομερές παράθυρο στην κλίμακα και τον ρυθμό της εμπορικής δραστηριότητας που συνδέεται με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του προέδρου των ΗΠΑ.

Η κίνηση των συναλλαγών, που υποβλήθηκε την Πέμπτη στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ μέσω δύο εκθέσεων OGE Form 278-T, αποκάλυψε περισσότερες από 3.600 συναλλαγές που εκτελέστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και τέλους Μαρτίου 2026.

Η συνολική αξία των συναλλαγών κυμαινόταν από τουλάχιστον 220 εκατομμύρια δολάρια έως και 750 εκατομμύρια δολάρια, καθώς οι ομοσπονδιακές γνωστοποιήσεις δεοντολογίας απαιτούν μόνο ευρείες ζώνες αποτίμησης και όχι ακριβή αριθμητικά στοιχεία.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ δεν απαγορεύεται να πραγματοποιούν συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά πρέπει να αποκαλύπτουν τις προσωπικές συναλλαγές. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες ούτε έχουν περιγραφεί αποδεδειγμένες πράξεις εμπιστευτικής διαπραγμάτευσης, αλλά η αποκάλυψη εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο δεοντολογικού ελέγχου και πιέσεων για περιορισμούς στις συναλλαγές.

Τα έγγραφα δεν διευκρινίζουν εάν ο Τραμπ διηύθυνε τις συναλλαγές. Τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία και η επιχειρηματική του αυτοκρατορία διοικούνται ενεργά από τους γιους του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, αλλά ορισμένες καταχωρίσεις υποδεικνύουν επίσης συμμετοχή χρηματιστών.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν εκτεταμένη έκθεση σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Wall Street, ιδιαίτερα στην τεχνολογία και συγκεκριμένα στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι μεμονωμένες αγορές των Nvidia, Microsoft, Broadcom, Amazon, Apple και άλλων εταιρειών κυμαίνονταν από 1 εκατομμύριο δολάρια έως 5 εκατομμύρια δολάρια σε δημοσιευμένη αξία, ενώ οι εντολές αγοράς των AMD, Intel, Goldman Sachs, Alphabet, Airbnb, DoorDash, Micron, Bloom Energy και άλλων εταιρειών κυμαίνονταν από 500.000 δολάρια έως 1 εκατομμύριο δολάρια σε δημοσιευμένη αξία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης εκατοντάδες πωλήσεις μετοχών που κυμαίνονταν από 15.000 δολάρια έως και 25 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την έκθεση, και υποθέτοντας ότι οι συμμετοχές έχουν παραμείνει σχετικά οι ίδιες από τα τέλη Μαρτίου, ο Τραμπ έχει κέρδος 20% ή περισσότερο σε σχεδόν όλα τα ονόματα που αναφέρονται.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ έχει κέρδος άνω του 100% σε μετοχές των AMD, Intel, Iridium Communications, Bloom Energy, Intuitive Machines, Marvell Technology, Penguin Solutions, SanDisk, Seagate, Vishay Intertechnology και άλλων.

Με βάση τις ημερομηνίες των συναλλαγών, είναι επίσης προφανές ότι ο Τραμπ αγόρασε σε μεγάλο βαθμό την πτώση των τιμών τον Μάρτιο που προκλήθηκε από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ο S&P 500 υποχώρησε πάνω από 8% και έφτασε στο κατώτατο σημείο του στο τέλος του μήνα, αυξάνοντας στη συνέχεια περίπου 19% σε ιστορικά υψηλά.

