Eurovision 2026: Ηλεκτρονική καμπάνια για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό

Νέα ηλεκτρονική διαμαρτυρία από το- παγκόσμιο- κίνημα πολιτών, Avaaz, με τα 70 εκατ. μέλη, έχει αρχίσει εδώ και λίγες ώρες με αίτημα- εκ νέου- τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τη Eurovision, καθώς απομένει κάτι παραπάνω από 24ωρο για την έναρξη του τελικού της τραγουδιστικής διοργάνωσης.

«Η λάμψη του θεάματος δεν θα καταφέρει να κρύψει τη φρίκη. Τηλεοπτικοί σταθμοί, καλλιτέχνες και εκατομμύρια πολίτες αρνούμαστε να σωπάσουμε βλέποντας το Ισραήλ να ανεβαίνει στη σκηνή παρά τη γενοκτονία στη Γάζα και τα εγκλήματα πολέμου στον Λίβανο», αναφέρει το νέο ψήφισμα του Avaaz στο οποίο έως νωρίτερα το απόγευμα τον είχαν υπογράψει πάνω από 654.000 από όλο τον κόσμο.

«Οι τηλεοπτικοί σταθμοί που μεταδίδουν τη Eurovision πρέπει να ακούσουν δυνατά και καθαρά ότι ο κόσμος τούς ζητά να πάρουν θέση», σημειώνεται στην ψηφοφορία διαμαρτυρίας.

Μάλιστα έχει τεθεί στόχος το ένα εκατομμύριο υπογραφές μέχρι αύριο στις 22.00, ώρα έναρξης του τελικού.

«Σας ζητάμε να πάρετε θέση ενάντια στη συμμετοχή του Ισραήλ. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να κάνουν ό,τι έκαναν και με τη Ρωσία: να αποκλείσουν το Ισραήλ, ώσπου η κυβέρνησή του να τερματίσει τις βίαιες επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Γάζα και τις δολοφονίες των δημοσιογράφων και των οικογενειών τους, και να συμμορφωθεί με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», αναφέρει στο μήνυμα του το σημαντικότερο κίνημα πολιτών του κόσμου και απευθύνουν έκκληση.

«Σήμερα πρέπει η Eurovision να ακούσει εμάς! Μετά από δύο χρόνια γενοκτονίας στη Γάζα και σχεδόν καθημερινές επιθέσεις μετά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη φετινή Eurovision. Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία έχουν ήδη αποσυρθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Μόνο όμως αν ακολουθήσουν κι άλλες χώρες το παράδειγμά τους, θα αλλάξουν στάση οι διοργανωτές. Πρέπει να πιέσουμε τα κρατικά κανάλια να αποσυρθούν αμέσως.

Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ισραήλ να ξεπλένει τα εγκλήματά του με τραγούδια και θεάματα, ενώ συνεχίζεται το βίαιο απαρτχάιντ και ο βασανισμός του παλαιστινιακού λαού. Έξω το Ισραήλ από τη Eurovision! Καμία συνενοχή στα εγκλήματά του».

Αντίστοιχη δράση είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 με το ίδιο αίτημα.

Διαβάστε επίσης

Eurovision 2026: «Φοβάμαι πολύ ότι μία θέση εκτός της πρώτης, μπορεί να απογοητεύσει» λέει ο Akylas λίγο πριν τον τελικό (Video)

Eurovision 2026: Στιγμές αμηχανίας για την Πολωνή εκπρόσωπο σε συνέντευξη με Ισραηλινή δημοσιογράφο (Video)

Από το bullying για τη σεξουαλικότητά του στη σκηνή της Eurovision: Το μήνυμα του Ακύλα για δύναμη και αποδοχή (Video)