Κίνα και ΗΠΑ συμφώνησαν να εφαρμόζουν «όλες» τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες, δηλώνει το Πεκίνο

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν “όλες” τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας σε ανακοίνωση, μετά τη συνάντηση μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ και του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

“Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών πέτυχαν συνολικά θετικά αποτελέσματα, όπως η συνέχιση της εφαρμογής όλων των συμφωνιών που συνήφθησαν σε προηγούμενες διαβουλεύσεις, (και) αποφάσισαν να συστήσουν ένα συμβούλιο για το εμπόριο και ένα άλλο για τις επενδύσεις”, δήλωσε ο Γουάνγκ Γι, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στο τέλος της διήμερης συνόδου κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε σήμερα από την Κίνα αφού προηγουμένως έκανε λόγο για “φανταστικές” εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, αλλά χωρίς να αναφέρει κάποια πρόοδο σε σχέση με διαφωνίες για διεθνή θέματα, όπως ο πόλεμος με το Ιράν.

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος προσκλήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιήσει με τη σειρά του “επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ φέτος το φθινόπωρο”, δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να “εξετάσουν τις ανησυχίες της κάθε πλευράς στο θέμα της πρόσβασης στις αγορές αγροτικών προϊόντων και να προωθήσουν την αύξηση του εμπορίου και προς τις δυο κατευθύνσεις, στο πλαίσιο αμοιβαίων μειώσεων των τελωνειακών δασμών”, διευκρίνισε ο Γουάνγκ Γι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόταν από σημαντική αντιπροσωπεία Αμερικανών επιχειρηματικών ηγετών. Η αμερικανική πλευρά επιθυμούσε να φύγει από το Πεκίνο έχοντας εξασφαλίσει έναν αριθμό συμφωνιών, για παράδειγμα στον τομέα της γεωργίας ή κινεζικές υποσχέσεις για επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Καμιά τέτοια συμφωνία δεν ανακοινώθηκε ούτε αναφέρθηκε λεπτομερώς σήμερα λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου.

Η σύνοδος είχε αρχικά στόχο να περιορίσει τις πολλαπλές εντάσεις. Οι ειδικοί προέβλεπαν ότι στην επίσκεψη δεν θα σημειωνόταν σημαντική πρόοδος για τις μεγάλες στρατηγικής σημασίας διαμάχες και ότι ο Τραμπ, που εμπλέκεται την κρίση στη Μέση Ανατολή, αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και βαδίζει προς τις επικίνδυνες ενδιάμεσες εκλογές, θα εκτιμούσε ιδιαίτερα να επέστρεφε στην Ουάσινγκτον έχοντας εξασφαλίσει συγκεκριμένες οικονομικές δεσμεύσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ομαδικός γάμος για 50 ζευγάρια στη Γάζα ανάμεσα στα ερείπια του πολέμου – «Είναι η ωραιότερη ημέρα της ζωής μας» (Video)

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της

Ο πόλεμος στο Ιράν στοιχίζει ακριβά στην Ευρώπη: Πλήρωσε επιπλέον 35 δισ. για ενέργεια