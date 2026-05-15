search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 22:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 21:03

Κίνα και ΗΠΑ συμφώνησαν να εφαρμόζουν «όλες» τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες, δηλώνει το Πεκίνο

15.05.2026 21:03
xi_trump_beijing_new

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν “όλες” τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας σε ανακοίνωση, μετά τη συνάντηση μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ και του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

“Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών πέτυχαν συνολικά θετικά αποτελέσματα, όπως η συνέχιση της εφαρμογής όλων των συμφωνιών που συνήφθησαν σε προηγούμενες διαβουλεύσεις, (και) αποφάσισαν να συστήσουν ένα συμβούλιο για το εμπόριο και ένα άλλο για τις επενδύσεις”, δήλωσε ο Γουάνγκ Γι, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στο τέλος της διήμερης συνόδου κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε σήμερα από την Κίνα αφού προηγουμένως έκανε λόγο για “φανταστικές” εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, αλλά χωρίς να αναφέρει κάποια πρόοδο σε σχέση με διαφωνίες για διεθνή θέματα, όπως ο πόλεμος με το Ιράν.

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος προσκλήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιήσει με τη σειρά του “επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ φέτος το φθινόπωρο”, δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να “εξετάσουν τις ανησυχίες της κάθε πλευράς στο θέμα της πρόσβασης στις αγορές αγροτικών προϊόντων και να προωθήσουν την αύξηση του εμπορίου και προς τις δυο κατευθύνσεις, στο πλαίσιο αμοιβαίων μειώσεων των τελωνειακών δασμών”, διευκρίνισε ο Γουάνγκ Γι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόταν από σημαντική αντιπροσωπεία Αμερικανών επιχειρηματικών ηγετών. Η αμερικανική πλευρά επιθυμούσε να φύγει από το Πεκίνο έχοντας εξασφαλίσει έναν αριθμό συμφωνιών, για παράδειγμα στον τομέα της γεωργίας ή κινεζικές υποσχέσεις για επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Καμιά τέτοια συμφωνία δεν ανακοινώθηκε ούτε αναφέρθηκε λεπτομερώς σήμερα λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου.

Η σύνοδος είχε αρχικά στόχο να περιορίσει τις πολλαπλές εντάσεις. Οι ειδικοί προέβλεπαν ότι στην επίσκεψη δεν θα σημειωνόταν σημαντική πρόοδος για τις μεγάλες στρατηγικής σημασίας διαμάχες και ότι ο Τραμπ, που εμπλέκεται την κρίση στη Μέση Ανατολή, αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και βαδίζει προς τις επικίνδυνες ενδιάμεσες εκλογές, θα εκτιμούσε ιδιαίτερα να επέστρεφε στην Ουάσινγκτον έχοντας εξασφαλίσει συγκεκριμένες οικονομικές δεσμεύσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ομαδικός γάμος για 50 ζευγάρια στη Γάζα ανάμεσα στα ερείπια του πολέμου – «Είναι η ωραιότερη ημέρα της ζωής μας» (Video)

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της

Ο πόλεμος στο Ιράν στοιχίζει ακριβά στην Ευρώπη: Πλήρωσε επιπλέον 35 δισ. για ενέργεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lefkada drone 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Ολοκληρώθηκε το πόρισμα ΕΥΠ-ΓΕΕΘΑ

travolta
LIFESTYLE

Κάννες: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Τζον Τραβόλτα (Video)

livanos-eripeia-gynaika
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται η «εκεχειρία» Ισραήλ – Λιβάνου κατά 45 ημέρες

koytsoympas-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Nα βάλει ο λαός τη σφραγίδα του στις εξελίξεις – Να αχρηστευτεί κάθε παγίδα με παλιούς, αλλά και νέους δήθεν «σωτήρες»

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 32χρονο για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 22:32
lefkada drone 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Ολοκληρώθηκε το πόρισμα ΕΥΠ-ΓΕΕΘΑ

travolta
LIFESTYLE

Κάννες: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Τζον Τραβόλτα (Video)

livanos-eripeia-gynaika
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται η «εκεχειρία» Ισραήλ – Λιβάνου κατά 45 ημέρες

1 / 3