ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 22:32
Χειροπέδες σε 32χρονο για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Στη σύλληψη 32χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν χθες, Πέμπτη 14/5, στην Αττική, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα, κατά την οποία διαπιστώθηκε η εμπλοκή του 32χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να κατέχει ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Συνολικά κατασχέθηκαν 399,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, το ποσό των 7.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, καθώς και αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

