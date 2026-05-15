Χειροπέδες σε 32χρονο για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη σύλληψη 32χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν χθες, Πέμπτη 14/5, στην Αττική, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα, κατά την οποία διαπιστώθηκε η εμπλοκή του 32χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να κατέχει ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.
Συνολικά κατασχέθηκαν 399,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, το ποσό των 7.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, καθώς και αυτοκίνητο.
Ο συλληφθείς, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Διαβάστε επίσης:
Πλακιάς για Καρυστιανού: «Τολμά να ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας για Καραμανλή αυτή που τον αθώωσε; Υποκρισία»
Νεκρός εντοπίστηκε 52χρονος που αγνοείτο στην Ηλιούπολη
Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια οδό – Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Γάλλων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.