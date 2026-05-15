Νεκρός εντοπίστηκε 52χρονος που αγνοείτο στην Ηλιούπολη

Τραγική έκβαση είχε η αναζήτηση 52χρονου άνδρα που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Ηλιούπολης, καθώς εντοπίστηκε νεκρός στο όχημα που χρησιμοποιούσε για την εργασία του.

Η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί από τη Δευτέρα, με την οικογένειά του να ζητά την έκδοση Missing Alert μέσω του «Χαμόγελου του Παιδιού», λόγω φόβων ότι ενδεχομένως διέτρεχε κίνδυνο.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και εθελοντές, όμως οι προσπάθειες δεν οδήγησαν έγκαιρα στον εντοπισμό του. Η σορός του βρέθηκε τελικά μέσα στο όχημα της δουλειάς του, δίνοντας δραματικό τέλος στις έρευνες που βρίσκονταν σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν αποσαφηνιστεί, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

