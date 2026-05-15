Εικόνες-σοκ από το σπίτι-τρώγλη στο Περιστέρι που ζούσε η οικογένεια με τα 6 ανήλικα παιδιά – Τι υποστήριξαν οι γονείς (Video)

Φωτογραφίες-ντοκουμέντα, από το δώμα των 47 τ.μ. στο Περιστέρι, όπου ζούσαν σε άθλιες συνθήκες έξι ανήλικα παιδιά μαζί με τους γονείς τους, έφερε στο «φως» το Mega.

Στα σχετικά στιγμιότυπα, καταγράφονται σακούλες με ακαθαρσίες αλλά και διάσπαρτα αντικείμενα στον χώρο, ο οποίος είναι εμφανώς ακατάλληλος για φιλοξενία ανηλίκων.

Από την πλευρά τους, οι γονείς υποστηρίζουν ότι τα παιδιά ήταν άρρωστα, και αυτός ήταν ο λόγος που βρέθηκαν ακαθαρσίες στο σπίτι, αφού η έγκυος μητέρα δεν μπορούσε να κατεβαίνει από την κατοικία για την απομάκρυνση των απορριμμάτων.

Την ίδια ώρα, πολίτης που είχε καταγγείλει στο παρελθόν τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας στους Λειψούς έκανε λόγο για εικόνες εξαθλίωσης, σημειώνοντας πως «κυκλοφορούσαν σα ζητιάνοι».

Μιλώντας για την κατάσταση του σπιτιού στο Περιστέρι, η μητέρα των 6 παιδιών, που είναι επτά μηνών έγκυος, ισχυρίστηκε ότι: «Μέναμε 10 μέρες στο σπίτι στην ταράτσα που ήταν μικρό σε τετραγωνικά. Κάποια στιγμή τα παιδιά μου έπαθαν γαστρεντερίτιδα. Η μία τουαλέτα που έχει το σπίτι ήταν διαρκώς κατειλημμένη. Έπρεπε να βρω μια λύση. Έδινα σακούλες στα παιδιά για να κάνουν την ανάγκη τους γιατί δεν μπορούσαν να περιμένουν. Όταν τελείωναν τις άφηνα την άκρη για να τις πετάξω όλες μαζί. Είμαι έγκυος στον έβδομο και δεν μπορούσα να κατεβαίνω συνέχεια για να τις πετάω μία μία».

Οι ισχυρισμοί του πατέρα

Ο πατέρας των παιδιών, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η ύπαρξη ακαθαρσιών στον χώρο συνδέεται με τη συγκυριακή ασθένεια της οικογένειας, τονίζοντας πως η σύζυγός του δεν μπόρεσε να διαχειριστεί μόνη την κατάσταση, καθώς ο ίδιος απουσίαζε πολλές ώρες λόγω εργασίας. Παράλληλα, περιέγραψε μια ενωμένη οικογένεια και απηύθυνε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί αρωγός, ώστε να διασφαλιστεί το ομαλό μεγάλωμα των παιδιών.

«Η οικογένεια που δημιούργησα με την σύζυγό μου είναι όλη μου η ζωή. Εργάζομαι αδιάλειπτα και σκληρά για να προσφέρω στα έξι παιδιά μου, αναγκασμένος να εργάζομαι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, χωρίς να παραπονεθώ ποτέ γι’ αυτό. Είμαστε μια δεμένη και αγαπημένη οικογένεια. Το περιστατικό το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένας μόνιμος τρόπος ζωής. Αναγκαστήκαμε να φιλοξενηθούμε για μερικές ημέρες στο δώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετοίκησή μας στο νέο μας σπίτι. Δυστυχώς, περιστατικά ασθένειας (γαστρεντερίτιδα) τα οποία έπληξαν την οικογένειά μου ήταν αυτά τα οποία εκδηλώθηκαν ως μεμονωμένο συμβάν, το οποίο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει μόνη της η σύζυγός μου με 6 παιδιά μέσα στο μικρό αυτό σπίτι», είπε ο πατέρας.

«Ζητώ την εκδήλωση του κοινωνικού προσώπου της πολιτείας και αντί για ένα δριμύ κατηγορώ ας μας συνδράμει ως οφείλει για να κρατήσουμε δεμένη την οικογένειά μας προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των παιδιών μας», πρόσθεσε ο πατέρας της οικογένειας σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Μαρτυρίες για την καθημερινότητα της οικογένειας όταν ζούσαν στους Λειψούς

Κάτοικος των Λειψών που ζούσε κοντά στην οικογένεια κατά την παραμονή της στο νησί περιέγραψε στο Mega ότι είχε καθημερινή εικόνα της κατάστασης, αναφέροντας πως η μητέρα βρισκόταν συχνά σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

«Μένω σχετικά κοντά και περνούσα κάθε μεσημέρι. Και κάθε μεσημέρι η γυναίκα ωρυόταν. Ούρλιαζε, έσκουζε σα να έβγαζε άναρθρες κραυγές. Μία, δύο, τρεις. Λέω εντάξει, έχει έξι παιδιά, λογικό από τη μία. Από την άλλη λέω, κάτσε, δεν είναι λογικό όλο αυτό. Και εκεί άρχισα να μπαίνω σε σκέψεις και να παρατηρώ λίγο καλύτερα την οικογένεια. Τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο. Βρόμαγαν πάρα πολύ. Και άρχισα να το ψάχνω ακόμα περισσότερο όταν τον Δεκέμβρη ή τον Γενάρη, παρατήρησα το ένα παιδάκι, αν θυμάμαι καλά το πιο μικρό, μπορεί να κάνω και λάθος, να κυκλοφορεί με το ένα μάτι πρησμένο. Μελανιασμένο. Και λέω ότι εκεί κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Ρώτησα και τους δασκάλους διακριτικά και μου είπαν κιόλας ότι έχει συμβεί, για παράδειγμα, το ένα παιδάκι, παιδάκι του δημοτικού είναι, να τα κάνει επάνω του και όταν ο δάσκαλος του είπε “πήγαινε παιδί μου να αλλάξεις, δεν είναι κατάσταση αυτή”, γυρίζει το παιδί και του λέει “αυτά τα λέτε γιατί κύριε, δεν έρχεστε να δείτε σε τι κατάσταση είναι το σπίτι μου”. Φανταστείτε δηλαδή ένα παιδάκι 7-8 ετών να λέει τέτοια πράγματα».

Σύμφωνα με το Mega, η οικογένεια είχε αποχωρήσει από την Αθήνα έπειτα από σχετική καταγγελία. Στο νησί, όπου διαμένει η γιαγιά των παιδιών, συγγενικό πρόσωπο ανέφερε ότι υπήρχε βοήθεια προς την οικογένεια στην καθημερινότητα, από φαγητό έως καθαριότητα και πλύσιμο ρούχων, λόγω πρακτικών δυσκολιών στο σπίτι.

«Όσο μπορούσα εννοείται κρατούσα τα παιδιά τα μικρά για να έχει τα μεγάλα όταν τα έκανε μπάνιο ας πούμε, γιατί δεν ισχύει το ότι έχουν να κάνουν έναν χρόνο. Τον Απρίλιο έκαναν μπάνιο τα παιδιά κανονικά. Μετά που έφυγαν στην Αθήνα δεν είχαν μπάνιο να κάνουν. Δεν είχαν στο σπίτι μέσα μπάνιο να κάνουν. Δεν είχαν ζεστά νερά. Με τα κρύα νερά θα τα έπλενε τα παιδιά;» συμπλήρωσε η συγγενής.

Ωστόσο, άλλη κάτοικος του νησιού περιέγραψε διαφορετική εικόνα, κάνοντας λόγο για οικογένεια που εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην περιοχή και προκάλεσε προβληματισμό. Όπως είπε: «Εγώ τους παρατήρησα πρώτη φορά τον Σεπτέμβρη του ‘25. Παρατήρησα μια οικογένεια που είχε έρθει στο νησί με έξι παιδιά. Άγνωστοι σε εμένα. Είμαι τρία χρόνια στο νησί. Δεν τους είχα ξαναδεί. Φαινόταν από την πρώτη στιγμή. Κυκλοφορούσαν τα παιδάκια σα ζητιάνοι, σαν ρακένδυτοι. Ατημέλητα. Μακριά μαλλιά. Σα φοβισμένα. Αποσκελετωμένα εντελώς».

Άλλος κάτοικος σημείωσε: «Τα παιδάκια με μακριά μαλλιά. Η κοινωνία τους είχε βοηθήσει πάρα πολύ και τους είχε δώσει και ρούχα. Και όμως οι γονείς εκεί, τα παιδιά παρατημένα, με σκισμένα ρούχα, βρόμικα, τίποτα. Και δουλειά είχαν προσπαθήσει να τους βρουν».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι προχώρησε σε καταγγελία, εξηγώντας: «Δεν μπορώ να το έχω βάρος στη συνείδησή μου όταν βλέπω κάτι να μη μιλήσω καλά. Αν μετά από ένα μήνα άκουγα “σοκ στους Λειψούς βρέθηκε νεκρό παιδάκι” θα έλεγα εγώ ήξερα και δεν μίλησα. Εγώ έκανα την καταγγελία. Και διάβασα εχθές αυτό που έγινε, ανακουφίστηκα να πω την αλήθεια γιατί δεν ήθελα να έχω κάνει και λάθος».

Μετά την καταγγελία στο νησί, η οικογένεια επέστρεψε στην Αθήνα. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος: «Τα πήραν τα παιδιά και έφυγαν γιατί τους πληροφόρησε η διευθύντρια του σχολείου ότι κάποιος κάτοικος διαπίστωσε κακομεταχείριση σε κάποιο από τα παιδιά και το κατήγγειλε στο Χαμόγελο του Παιδιού».

