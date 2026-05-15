Το πρόγραμμα Forward δίπλα σε 100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ένα δυναμικό οικοσύστημα ανάπτυξης

Η Allwyn Hellas γιόρτασε το ορόσημο των 10 χρόνων του προγράμματος με προσθήκη 19 ακόμη εταιρειών στον νέο κύκλο και απονομή των Forward Awards στις εταιρείες που ξεχώρισαν.

Στα highlights της βραδιάς η ομιλία του κ. John Josephakis, Global VP of HPC / AI / Supercomputing της NVIDIA

Μια βραδιά αφιερωμένη στην ανάπτυξη και την καινοτομία διοργάνωσε η Allwyn Hellas, σηματοδοτώντας τα 10 χρόνια του προγράμματος Forward. Στα εφετινά Forward Awards, βραβεύθηκαν επιχειρήσεις που συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα και ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους, σε διάφορες κατηγορίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι 19 νέες εταιρείες που εντάσσονται στο οικοσύστημα του Forward, το οποίο έφτασε στο ορόσημο των 100 εταιρειών.

O keynote speaker της βραδιάς, John Josephakis, Global VP of HPC/ΑΙ/ Supercomputing της NVIDIA με τον Παναγιώτη Καραμπίνη, Managing Director της Endeavor Greece

Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

Στην πορεία αυτών των 10 ετών, το πρόγραμμα Forward, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Endeavor Greece, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη πρωτοβουλία για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Στηρίζοντας τις προσπάθειες δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να δημιουργήσουν αξία, το Forward έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, Πρόεδρος της Endeavor Greece

Οι εκπρόσωποι των 19 νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εντάσσονται στο οικοσύστημα του Forward

Απονομή βραβείου για την «Επιχειρηματική Αριστεία» από τον Jan Karas, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Allwyn Hellas, στον Νίκο Μουτσουρούφη, Ιδρυτή και CEO της Mailo’s The Pasta Project

Απονομή βραβείου για την «Κορυφαία εξαγωγική δραστηριότητα» στον Αριστοτέλη Ιγνατίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ari Foods

Συγκεκριμένα, από το 2016, οι επιχειρήσεις του προγράμματος έχουν δημιουργήσει 3.961 άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ στηρίζουν έμμεσα 27.453 θέσεις εργασίας μέσω των συνεργασιών τους στην αγορά. Επίσης, ο κύκλος εργασιών τους έχει ενισχυθεί κατά περισσότερα από 684 εκατομμύρια ευρώ.

Το όραμα της επόμενης μέρας, οι 19 νέες επιχειρήσεις και το οικοσύστημα των 100 εταιρειών του Forward

Μιλώντας για τη φιλοσοφία και τις φιλοδοξίες του προγράμματος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, κ. Jan Karas, σχολίασε: «Το Forward είναι ένα πραγματικό success story. Δέκα χρόνια, 100 επιχειρήσεις, ένα κοινό όραμα: Να πάμε την ελληνική αγορά ακόμα πιο μπροστά. Απόψε, μπορούμε με σιγουριά να πούμε: «Ναι, πετύχαμε πολλά»! Το πιο ωραίο, όμως, είναι ότι τα καλύτερα είναι μπροστά! Η επόμενη μέρα θα είναι ακόμα πιο δυνατή! Σήμερα, «γράφουμε» το μέλλον μας. Ένα ψηφιακό μέλλον με την ψηφιακή νοημοσύνη σε πρώτο πλάνο και τους πελάτες πάντα στο επίκεντρο… Και εδώ ακριβώς το Forward κάνει τη διαφορά…».

Απονομή βραβείου για τη «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» από τον John Josephakis, Global VP of HPC/ΑΙ/ Supercomputing της NVIDIA, στον Αντώνη Βεζύρογλου, Ιδρυτή & CEO της Φάρμας Βεζύρογλου

Απονομή βραβείου «Κορυφαίος Μέντορας» από την Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, Πρόεδρο της Endeavor Greece, στον Μιλτιάδη Κορνάρο, Investor / Strategic Advisor στην Orbis Advisors

Απονομή βραβείου για την «Ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα» από τον Γιώργο Πουλημά, Πρόεδρο της ΠΟΕΠΠΠ, στους Κωνσταντίνο Βαβλιάκη, Συνιδρυτή και Chief Technology Officer της εταιρείας Pharm24, και Κωνσταντίνο Νικόλαρο, Συνιδρυτή και CEO της εταιρείας Pharm24

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου, τόνισε: «Το Forward είναι σημείο αναφοράς για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και οι αριθμοί του μιλούν από μόνοι τους… Όμως το Forward δεν είναι μόνο οι αριθμοί! Είναι οι ιστορίες εταιρειών που περνούν στο επόμενο επίπεδο… Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, υποδεχόμαστε 19 νέες εταιρείες στο πρόγραμμα. Δίπλα μας θα βρουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, με ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει αντίστοιχα βήματα και μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες… Και αυτό το εξασφαλίζει το μεγάλο οικοσύστημα των 100 εταιρειών του Forward».

Απονομή βραβείου για την «Προσφορά στο πρόγραμμα Forward» από τις Νάνση Βέρρα, Chief Legal, Regulatory and Compliance Officer της Allwyn Hellas, και Αιμιλία Στέλιαρου, Chief People Officer της Allwyn Hellas, στον Γιάννη Μανδάλα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Mediterra

Απονομή βραβείου για την «Ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη» από τον Βένο Ρογκάκο, μέλος της ΕΕΕΠ, στον Νίκο Μουτσουρούφη, Ιδρυτή και CEO της Mailo’s The Pasta Project

Η Πρόεδρος της Endeavor Greece, κα. Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, σημείωσε: «Εδώ και 10 χρόνια, το πρόγραμμα Forward στηρίζει έμπρακτα την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών γύρω μας, το Forward αποτελεί καταλύτη, ενισχύοντας ουσιαστικά 100 ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες που αναπτύσσονται ραγδαία. Έχουμε χτίσει μια κοινότητα που κάθε χρόνο μεγαλώνει σε νούμερα και ποιότητα – και αυτό είναι εκπληκτικό. Μαζί με την Allwyn, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε μια νέα γενιά επιχειρηματιών, η οποία διαμορφώνει το αύριο της ελληνικής οικονομίας».

Οι 19 νέες επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Forward προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τον πολυεπίπεδο αντίκτυπο και τον εθνικό χαρακτήρα του προγράμματος. Πρόκειται για τις εταιρείες: Access Fashion, Alterra, Ask2Travel, Attrativo, Design Pergola, Energiers, Ma Cherie, Mytilos, Nef Nef, Ouzo Plomari, Petrou Nuts, Rezos Brands, Rodoula, Sun of a Beach, Survey Digital Photovoltaics, TLT, Trikalinos Bottarga, Vassaltis Vineyards και Zeo Bakery.

Forward Awards 2026

Κέρασμα- έκπληξη τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης από τη Mailo’s The Pasta Project, που κέρδισε δύο βραβεία

Τα highlights της βραδιάς και οι εταιρείες που ξεχώρισαν στα Forward Awards

Κεντρικές θεματικές των Forward Awards 2026 ήταν οι έννοιες της εξέλιξης, της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η εκδήλωση αποτέλεσε και μια πλατφόρμα διαλόγου γύρω από ζητήματα που απασχολούν έντονα τις σύγχρονες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το fireside chat του κ. Παναγιώτη Καραμπίνη, Managing Director της Endeavor Greece, με τον keynote speaker της βραδιάς, κ. John Josephakis, Global VP of HPC / AI / Supercomputing της NVIDIA. Η συζήτηση ανέδειξε τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης ως καταλύτη για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται για οργανισμούς κάθε μεγέθους.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι βραβεύσεις εταιρειών του Forward, που έχουν διακριθεί για τις επιδόσεις τους σε κρίσιμους τομείς, στους οποίους εστιάζει η πρωτοβουλία. Επίσης, ειδικές διακρίσεις δόθηκαν σε στελέχη με σημαντική συμβολή στο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο των Forward Awards 2026, τιμήθηκαν:

για την Επιχειρηματική Αριστεία, η εταιρεία Mailo's The Pasta Project

για τη Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η εταιρεία Vezyroglou Farm

για την Ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη, η εταιρεία Mailo's The Pasta Project

για την Κορυφαία εξαγωγική δραστηριότητα, η εταιρεία Ari Foods

για την Ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα, η εταιρεία Pharm24

για την Προσφορά στο πρόγραμμα, η εταιρεία Mediterra

, η εταιρεία Mediterra για την κατηγορία Κορυφαίος Μέντορας, ο Μιλτιάδης Κορνάρος, Investor / Strategic Advisor στην Orbis Advisors

