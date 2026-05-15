Χαμόγελα, αγκαλιές, σέλφι και… πηγαδάκια στο συνέδριο της ΝΔ (Photos)

Συγκεντρώνονται τα στελέχη της ΝΔ στο Metropolitan Expo όπου ξεκινά τις εργασίες του το 16ο συνέδριο του κόμματος.

Η τριήμερη διαδικασία θα ξεκινήσει με την ομιλία του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής Θόδωρου Ρουσόπουλου, ενώ θα ακολουθήσει και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι πόρτες του συνεδριακού κέντρου άνοιξαν για την προσέλευση των συνέδρων, ενώ σταδιακά προσέρχονται τα πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβερνώσας παράταξης, οι υπουργοί και οι βουλευτές.

Ως είθισται, τα «πηγαδάκια» έχουν την τιμητική τους, όπως και οι σέλφι και τα απαραίτητα σε αυτές τις περιπτώσεις χαμόγελα.

Ο φακός ήταν εκεί για να τα απαθανατίσει.

