Η Διαμαντοπούλου «καρφώνει» Δένδια για το ουκρανικό drone με αφορμή την παραίτηση της Λετονής πρωθυπουργού  

Αιχμές για τη διαχείριση του περιστατικού με το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από τον Νίκο Δένδια άφησε η Άννα Διαμαντοπούλου, υπενθυμίζοντας πως στη Λετονία δημιουργήθηκε πολιτική κρίση όταν drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Μιλώντας για τις πρώτες δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας οι οποίες έγιναν σε χαλαρό κλίμα, με γέλια και με μια εμφανή προσπάθεια υποβάθμισης του γεγονότος, επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σαφείς εξηγήσεις, ενώ ο ίδιος ο Υπουργός μοιάζει να θέτει ερωτήματα και φόβους σαν να βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Δένδιας ο οποίος χρειάστηκε πέντε ημέρες για να καταλάβει και να πει δημόσια ότι η υπόθεση με το ουκρανικό drone είναι «πολύ σοβαρή».

«Στη Λετονία δημιουργήθηκε πολιτική κρίση όταν drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας. Στην Ελλάδα, αντίθετα, το θέμα πέρασε σχεδόν στα ψιλά, ενώ για δύο ημέρες η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από προσωπικές επιθέσεις κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης», αναφέρει η Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις:

Ποια είναι η προέλευση του drone;

Πώς βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα;

Περιέχει επικίνδυνες ύλες για την ασφάλεια των πολιτών;

Διαθέτει συστήματα καταγραφής ή εντοπισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια;

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη

Διαβάστε επίσης:

Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: Η ΝΔ εισηγείται άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου για δύο δικογραφίες

Ζαχαράκη: Έχω ταχθεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών, υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι μετά το σχολείο

Ο… «ακίνητος πόλεμος»: «Ψεύδεται ο Ανδρουλάκης» λέει ο Γεωργιάδης, «λάσπη από τη Δεξιά» απαντά ο Τσουκαλάς