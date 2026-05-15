«Για παράδειγμα ο Πούτιν»: Πώς ο Σι χρησιμοποίησε έναν περίπατο στον κήπο για να γοητεύσει τον Τραμπ

Μια αυθόρμητη κουβέντα μεταξύ του Τραμπ και του ηγέτη της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, την Παρασκευή έδωσε μια γεύση για το πώς οι δύο ηγέτες αλληλεπίδρασαν αυτές τις μέρες καθώς διαπραγματεύονταν.

Ο κ. Σι, ο οποίος σπάνια εμφανίζεται στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης χωρίς να είναι προετοιμασμένος, φαίνεται να συνομιλεί με τον Τραμπ μέσω μεταφραστών καθώς περπατούν στο Τζονγκνανχάι, ένα περιτοιχισμένο συγκρότημα που στεγάζει τους ηγέτες της Κίνας, το οποίο θεωρείται ως η «κινεζική εκδοχή» του Λευκού Οίκου, από την άποψη των δρακόντειων μέτρων ασφαλείας. Απλώνει το χέρι του για να καθοδηγήσει τον Τραμπ μέσα από μια αψίδα, δείχνοντας ένα σκαλοπάτι για να βεβαιωθεί ότι ο πρόεδρος δεν θα σκοντάψει, σύμφωνα με τους New York Times.

🚨 NOW: Xi Jinping is taking President Trump on a FULL tour of ancient Chinese botanical gardens



GUIDE: "This one is 400 years old."



POTUS: "They live that long?!?"



We conquered the earth in such a short timeline that we refuse to accept TREES are older than our country 🤣 pic.twitter.com/wS9dowyQE2 — Nick Sortor (@nicksortor) May 15, 2026

Η συγχώνευση δύο δέντρων

Ο Κινέζος ηγέτης σταματά την ξενάγηση για να δείξει ένα δέντρο που είναι άνω των 100 ετών, σημειώνοντας ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο δέντρα που έχουν συγχωνευθεί, μια πιθανή νύξη στις εκκλήσεις του Σι για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ σταματά την ξενάγηση για να ρωτήσει αν ο Σι φέρνει συχνά ξένους ηγέτες στο Τζονγκνανχάι. «Πολύ σπάνια», λέει ο Σι.

Και ο Πούτιν

Δείχνει τον Τραμπ και λέει, γελώντας, «για παράδειγμα, ο Πούτιν έχει έρθει εδώ». Όταν ο Πούτιν επισκέφθηκε την Κίνα το 2024, αυτός και ο Σι ήπιαν τσάι στους κήπους του Τζονγκνανχάι και πέρασαν ώρες εκεί.

Ο Σι, στον οποίο αρέσει να τονίζει τη μακρά ιστορία της Κίνας, έδειξε διάφορα άλλα δέντρα στον κήπο καθώς ο Τραμπ περπατούσε από πίσω.

Στο τέλος της ξενάγησης, ο Τραμπ δείχνει τα δέντρα γύρω του, εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι μερικά από τα είναι 1.000 ετών και λέει στον Σι πόσο του αρέσει το συγκρότημα της ελίτ. «Θα μπορούσα να το συνηθίσω αυτό», λέει. Ήταν μια από τις λίγες μη προγραμματισμένες στιγμές κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των δύο ηγετών.

