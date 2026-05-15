Τα πόδια, οι ώμοι και η στάση του σώματος των Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ φέρεται να αποκάλυψαν πολλά για το πραγματικό κλίμα της συνάντησής τους στην Κίνα, σύμφωνα με ειδικό στη γλώσσα του σώματος.

Η Λίλιαν Γκλας, ειδικός στη γλώσσα του σώματος και στην ανάλυση συμπεριφοράς, υποστήριξε μιλώντας στη New York Post ότι οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν αισθητά πιο άνετοι κατά τη δεύτερη ημέρα των επαφών τους, όταν ο Κινέζος πρόεδρος ξενάγησε τον Αμερικανό ομόλογό του στο Zhongnanhai, την επίσημη κατοικία του.

Σύμφωνα με την ίδια, η διαφορά σε σχέση με την πρώτη ημέρα ήταν εμφανής.

«Υπήρχε πολύ περισσότερη ακαμψία, πολύ περισσότερη ένταση, δεν ήξεραν τι να περιμένουν ο ένας από τον άλλον», είπε η Γκλας, αναφερόμενη στην πρώτη ημέρα της συνόδου.

Όπως εξήγησε, η πρώτη ημέρα είχε περισσότερο πρωτόκολλο, στρατιωτικές τιμές και επίσημες επαφές ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Αντίθετα, η περιήγηση στο Zhongnanhai φάνηκε να επιτρέπει στους δύο ηγέτες να κινηθούν με μεγαλύτερη άνεση.

«Νομίζω ότι το να περάσουν χρόνο μαζί και να έχουν πραγματικά μια καλή αλληλεπίδραση έκανε τη διαφορά», ανέφερε, παρομοιάζοντας την εικόνα τους με «δύο παλιούς φίλους» ή με «ένα άνετο παπούτσι».

«Όλα φαίνονται στα πόδια»

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο, σύμφωνα με τη Γκλας, δεν ήταν κάποιο χαμόγελο ή χειραψία, αλλά η στάση των ποδιών τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ και ο Σι κάθονταν με τα πόδια και τα δάχτυλά τους στραμμένα ο ένας προς τον άλλον. Για την ειδικό, αυτό ήταν ένα σημαντικό «σημάδι» για το κλίμα των συνομιλιών.

«Όλα φαίνονται στα δάχτυλα των ποδιών — στο πώς είναι στραμμένα τα δάχτυλα, στο πώς είναι στραμμένα τα πόδια. Και τα δάχτυλα και των δύο ήταν στραμμένα ο ένας προς τον άλλον καθώς κάθονταν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό», είπε.

Η ίδια εξήγησε ότι όταν κάποιος αισθάνεται άβολα ή θέλει να απομακρυνθεί από μια συζήτηση, τα πόδια του συχνά στρέφονται προς την έξοδο ή μακριά από τον συνομιλητή του.

«Αν δεν συμπαθείς κάποιον, το ένστικτό σου είναι να φύγεις από το δωμάτιο και να κοιτάξεις προς την έξοδο, οπότε τα πόδια σου συνήθως είναι στραμμένα προς τα εκεί. Εδώ, όμως, δεν συνέβη αυτό. Όλα φαίνονται στα πόδια», σημείωσε.

Κατά την ανάλυσή της, το γεγονός ότι τα πόδια των δύο ηγετών ήταν στραμμένα το ένα προς το άλλο έδειχνε «σύνδεση» και διάθεση επικοινωνίας.

Οι χαλαροί ώμοι και η στάση του Σι

Η Γκλας στάθηκε και στη στάση των ώμων των δύο ηγετών. Όπως παρατήρησε, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Σι έδειχναν πιο χαλαροί στη δεύτερη ημέρα της συνάντησης.

«Ο Τραμπ είναι πραγματικά χαλαρός, οι ώμοι του είναι χαλαροί. Ο Σι γέρνει προς τα εμπρός και δεν τον έχουμε ξαναδεί έτσι. Οι ώμοι του είναι χαλαροί όπως του Τραμπ — αυτό είναι αρκετά μοναδικό», ανέφερε.

Η ειδικός τόνισε ότι ο Κινέζος πρόεδρος εμφανίζεται συνήθως πολύ πιο αυστηρός και ευθυτενής στις δημόσιες εμφανίσεις του, γι’ αυτό και η εικόνα του στο Zhongnanhai είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

«Τον Σι τον έχουμε δει συνήθως πολύ άκαμπτο και πολύ ίσιο. Όταν βλέπεις τους ώμους χαλαρούς έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό», είπε.

Κατά τη Γκλας, η δεύτερη ημέρα είχε λιγότερη επισημότητα και περισσότερη φυσικότητα. Ο Σι ξενάγησε τον Τραμπ στον χώρο της κατοικίας του, οι δύο ηγέτες περπάτησαν σε κήπο και στη συνέχεια κάθισαν για συνομιλίες πίνοντας τσάι.

