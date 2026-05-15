ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 13:16
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

15.05.2026 11:55

Συναγερμός στην Αφρική: Ξέσπασε επιδημία Έμπολα στο Κονγκό – Ανησυχία για εξάπλωση

Το ξέσπασμα του ιού Έμπολα στην επαρχία Ιτούρι της ΛΔ Κονγκό, μια περιοχή που μαστίζεται από ένοπλες συγκρούσεις, επιβεβαίωσε σήμερα (15/5) η ανώτατη αφρικανική αρχή δημόσιας υγείας.

Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι συγκαλούν επείγουσα συνάντηση σε υψηλό επίπεδο με το Κονγκό, την Ουγκάντα, το Νότιο Σουδάν και διεθνείς εταίρους για να ενισχύσουν την διασυνοριακή παρακολούθηση, την ετοιμότητα και τις προσπάθειες αντιμετώπισης.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί 246 ύποπτα κρούσματα και 65 θάνατοι, κυρίως στις πόλεις Μονγκουάλου και Ρουαμπάρα, ενώ τέσσερις θάνατοι έχουν σημειωθεί ανάμεσα σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, τα αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι δεν πρόκειται για το στέλεχος του Ζαΐρ του ιού, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία για τον προσδιορισμό αλληλουχίας ώστε να υπάρξει ο περαιτέρω χαρακτηρισμός του ιού.

«Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών ανησυχούν για τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης εξαιτίας του αστικού χαρακτήρα των (πόλεων) Μπούνια και Ρουαμπάρα, την έντονη πληθυσμιακή κινητικότητα και την κινητικότητα που συνδέεται με την εξόρυξη στο Μονγκουάλου», προστίθεται.

Ο Έμπολα παραμένει συχνά θανατηφόρος, παρά τα πρόσφατα εμβόλια και θεραπείες. Αυτός ο εξαιρετικά μεταδοτικός αιμορραγικός πυρετός έχει στοιχίσει τη ζωή σε 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Το πιο θανατηφόρο ξέσπασμα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, που σημειώθηκε μεταξύ 2018 και 2020, είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.300 θανάτους και 3.500 κρούσματα.

Η τρέχουσα επιδημία Έμπολα είναι η 17η στη ΛΔ Κονγκό από τότε που η ασθένεια εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1976 στο Ζαΐρ, το πρώην όνομα αυτής της τεράστιας χώρας της Κεντρικής Αφρικής.

Η μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω σωματικών υγρών, με κύρια συμπτώματα τον πυρετό, τον έμετο, την αιμορραγία και τη διάρροια.

Τα μολυσμένα άτομα γίνονται μεταδοτικά μόνο μετά την έναρξη των συμπτωμάτων έπειτα από μια περίοδο επώασης δύο έως 21 ημερών.

Η ανατολική ΛΔ Κονγκό μαστίζεται από βία για περισσότερα από 30 χρόνια.

