ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 13:18
Εκτός γραμμής ΝΔ ο Κατσανιώτης για το ακίνητο Ανδρουλάκη

Σαφείς αποστάσεις από την επίσημη γραμμή της ΝΔ στον «πόλεμο» που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή ακίνητο της οικογένειας του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ κράτησε σε τηλεοπτική του εμφάνιση ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

Ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ μιλώντας στο Action24 δήλωσε στην ουσία καλυμμένος από τις εξηγήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη ενώ αρνήθηκε ότι υπάρχει ηθικό ζήτημα «αδειάζοντας» στην ουσία τον Άδωνη Γεωργιάδη.

«Έδωσε εξηγήσεις, εγώ αυτό είδα. Υπάρχουν πράγματα που λέει η κυβέρνηση και ο κ. Ανδρουλάκης απαντάει. Θεωρώ ότι οι αντιπαραθέσεις μας πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές», είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ερώτηση για το αν «βλέπει» ηθικό θέμα ο Ανδρέας Κατσανιώτης απάντησε ότι θα υπήρχε ζήτημα στην περίπτωση που το ακίνητο είχε νοικιαστεί όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής και επανέλαβε ότι θα πρέπει η μάχη και η αντιπαράθεση πρέπει να είναι αμιγώς πολιτικές.

