ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:13
15.05.2026 10:48

Ο Ανδρουλάκης, ο Μαρινάκης και το κόμμα «Βυζάν»

Με σκωπτική διάθεση σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την αποστροφή του λόγου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τον συντάκτη του δημοσιεύματος που αφορούσε στο ακίνητο που ενοικιάζει η Κτηματολόγιο ΑΕ και προκάλεσε… πόλεμο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε για τον δημοσιογράφό ότι πρόκειται για… μούφα, προσθέτοντας ότι τον μόνο Κατακουζηνό που γνωρίζει είναι ο… γνωστός βυζαντινολόγος από τη σειρά του Χάρη Ρώμα «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Σχολιάζοντας, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε (ΑΝΤ1) ότι «εγώ έναν Κατακουζηνό ξέρω, τον Κωνσταντίνο Κατακουζηνό, μία θρυλική σειρά του Χάρη Ρώμα, το “Κωνσταντίνου και Ελένης”, που σε ένα επεισόδιο είχε το “Κόμμα Βυζάν”. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις το ΠΑΣΟΚ, την τύχη του “Κόμματος Βυζάν” του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού θα έχει».

Εμείς, πάλι, θα πούμε ότι πολύ μας αρέσουν αυτές οι αναφορές στην ποπ κουλτούρα και θα το αφήσουμε εκεί…

