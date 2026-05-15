Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στον Ταύρο ξέσπασε στις 11 παρά 10 το πρωί της Παρασκευής (15/5), θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική.

Το διαμέρισμα βρίσκεται στη συμβολή 25ης Μαρτίου και Κρήνης.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για απεγκλωβισμό.

Πυκνοί μαύροι καπνοί βγαίνουν από το παράθυρο του διαμερίσματος και οι πυροσβέστες κάνουν ότι μπορούν για να την περιορίσουν.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για σπίτια «οπλοστάσια» στη Μεσαρά – Βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια και κροτίδες (photos)

Ρόδος: Αίσιο τέλος στην «εξαφάνιση» βρετανού τουρίστα, εντοπίστηκε σε… εύθυμη κατάσταση

Κάτω Τιθορέα: Στον ανακριτή σήμερα οι οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας (video)