Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στον Ταύρο ξέσπασε στις 11 παρά 10 το πρωί της Παρασκευής (15/5), θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική.
Το διαμέρισμα βρίσκεται στη συμβολή 25ης Μαρτίου και Κρήνης.
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για απεγκλωβισμό.
Πυκνοί μαύροι καπνοί βγαίνουν από το παράθυρο του διαμερίσματος και οι πυροσβέστες κάνουν ότι μπορούν για να την περιορίσουν.
