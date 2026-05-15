Eurovision 2026: Τα γενέθλια του θεσμού με «δώρα»… προβληματισμούς

Κάθε Eurovision μπορεί να φαίνεται ως μια διοργάνωση μες την καλή χαρά, τα τελευταία αρκετά χρόνια, όλοι γνωρίζουν πως δεν είναι ακριβώς έτσι.

Η φετινή διοργάνωση ενέχει και επετειακή διάσταση, διότι είναι τα 70αχρονα του τραγουδιστικού θεσμού της EBU, ωστόσο η Eurovision βρίσκεται για άλλη μια φορά ανίκανη να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα τραγούδια, τα πυροτεχνήματα, τη σκηνοθεσία, τη χορογραφία, τη λάμψη, τη διασκέδαση και τα πάρτι. Αντ’ αυτού, για άλλη μια χρονιά, αντιμετωπίζει περισσότερες καταγγελίες και διαμαρτυρίες.

Για πρώτη φορά στα χρονικά της Eurovision, μέχρι τώρα, καταγράφεται μαζική αποχώρηση χωρών (Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισπανία, Σλοβενία) από τη διοργάνωση για τον ίδιο λόγο: Την συμμετοχή του Ισραήλ, εξαιτίας των θηριωδιών που διαπράττει στη- ισοπεδωμένη πια- Λωρίζα της Γάζας και στον παλαιστινιακό λαό (αλλά και στη Συρία, το Ιραν, το Λίβανο).

«Η συμμετοχή μιας χώρας που βρίσκεται σε σύγκρουση δημιουργεί ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για τον διαγωνισμό», ανέφερε στο BBC σεβαστό ανώτερο στέλεχος τηλεοπτικού σταθμού που δεν συμμετέχει στο μποϊκοτάζ. «Πρέπει να ρυθμιστούν τα πράγματα ώστε να υπάρχουν ίσοι όροι, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχουν».

Ωστόσο, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτή η λογική είναι εγγενώς άδικη. Η Dana International, που κέρδισε τον διαγωνισμό για το Ισραήλ το 1998, δημοσίευσε στο διαδίκτυο: «Δεν τιμωρείς μια ολόκληρη χώρα επειδή διαφωνείς πολιτικά με την κυβέρνησή της… Η ανακοίνωση της αποχώρησης από την Eurovision βλάπτει την ίδια την ιδέα της ειρήνης, βλάπτει το Ισραήλ και βλάπτει τον ίδιο τον διαγωνισμό».

Η Kan έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι, αν αποκλειστεί, αυτό «θα μπορούσε να έχει ευρείες επιπτώσεις για τον διαγωνισμό και τις αξίες που πρεσβεύει η EBU» και θα ήταν «ιδιαίτερα ανησυχητικό εν όψει της 70ής διοργάνωσης του διαγωνισμού τραγουδιού, ο οποίος ιδρύθηκε ως σύμβολο ενότητας, αλληλεγγύης και αδελφοσύνης».

Τους προηγούμενους 18 μήνες, η EBU έχει υπερασπιστεί τον ισραηλινό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ενάντια σε «συνεχείς πολιτικές επιθέσεις [από την ίδια του την κυβέρνηση], αντιμετωπίζοντας απειλές που θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την ανεξαρτησία του, αλλά και την ίδια την ύπαρξή του στο μέλλον».

Ο υπουργός Επικοινωνιών του Ισραήλ, Σλόμο Κάρχι, δήλωσε ότι οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις αντανακλούν το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον η ίδια ανάγκη για ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, όπως υπήρχε κάποτε.

Οι υπεύθυνοι της Eurovision αναφέρουν ότι «εδώ και 70 χρόνια αποτελεί μια πλατφόρμα για την ανάδειξη της σημασίας της ειρήνης και της ενότητας σε έναν διχασμένο κόσμο». Οι άνθρωποι κάνουν ότι μπορούν. Αλλά είναι πλέον προφανές ότι ορισμένοι τηλεοπτικοί φορείς δεν θεωρούν πια ότι η πιο δημοφιλής μουσική- ψυχαγωγική εκπομπή στον κόσμο αποτελεί έναν δίκαιο διαγωνισμό. Όπως γίνεται αντιληπτό ο σπόρος του διχασμού έχει βλαστίσει.

Πηγές από διάφορους τηλεοπτικούς φορείς υποστηρίζουν ότι φέτος ήταν πιο δύσκολο να βρεθούν μουσικοί για να συμμετάσχουν, σύμφωνα με το BBC. Υπάρχει μια έντονη γενική εκτίμηση ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός πως οι καλλιτέχνες ανησυχούν για πιθανή ζημιά στη φήμη τους, καθώς η Eurovision γίνεται όλο και πιο διχαστική.

Οι κανόνες της EBU ορίζουν ότι ο διαγωνισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί «ως πλατφόρμα ή φόρουμ για πολιτική έκφραση, ακτιβισμό, αντιπαραθέσεις ή προώθηση εξωτερικών αιτημάτων ή ατζέντας», όμως έχει διαψευστεί από την ίδια τη ζωή και είναι εδραιωμένη η θεώρηση πως η νόρμα αυτή είναι «πουκάμισο αδειανό».

Η πρόκληση που έχει ήδη αναπτυχθεί και μένει να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί είναι σε τι είδους διαγωνισμός τραγουδιού θα εξελιχθεί στο μέλλον η Eurovision αν περισσότερες χώρες, τηλεοπτικοί σταθμοί, καλλιτέχνες και τηλεθεατές την βλέπουν όχι ως μια γιορτή υπεράνω της πολιτικής, αλλά ως μια γιορτή που διαμορφώνεται από αυτήν.

