Εύσημα στον Λαμίν Γιαμάλ, για την ενέργειά του να κυματίσει παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Μπαρτσελόνα, έδωσε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Με τον τρόπο αυτό, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας απάντησε και στους επικριτές του νέου «αστεριού» του ισπανικού ποδοσφαίρου.

«Όσοι πιστεύουν ότι το να κυματίζεις τη σημαία ενός κράτους είναι “υποκίνηση μίσους“, είτε έχουν χάσει τα λογικά τους είτε έχουν τυφλωθεί από την ίδια τους την ντροπή», έγραψε στο X ο Πέδρο Σάντσεθ.

Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es “incitar al odio”, o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia.



Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 14, 2026

«Ο Λαμίν μόλις εξέφρασε την αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη που νιώθουν εκατομμύρια Ισπανοί. Ένας ακόμη λόγος για να είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν», πρόσθεσε.

Ανάμεσα σε αυτούς που την «έπεσαν» στον Λαμίν Γιαμάλ ήταν και ο υπουργός Άμυνας Αμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ο οποίος κατηγόρησε τον ποδοσφαιριστή ότι… «υποκινεί βία εναντίον του Ισραήλ και καλλιεργεί μίσος, ενώ οι στρατιώτες μας μάχονται την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 11/5, μία ημέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της La Liga, στους πανηγυρισμούς με τους εκατοντάδες χιλιάδες φίλους της ομάδας, ο Λαμίν Γιαμάλ εμφανίστηκε με μια παλαιστινιακή σημαία πάνω στο λεωφορείο του συλλόγου.

Ο 18χρονος μάλιστα ανάρτησε και σχετικές φωτογραφίες στο Instagram.

«Καρφιά» από Φλικ: «Δεν μου άρεσε αυτό που έκανε»

Αντίθετος με τον κυματισμό της σημαίας της Παλαιστίνης από τον Λαμίν Γιαμάλ εμφανίστηκε προ ημερών και ο προπονητής της Μπαρτσελόνα Χάνσι Φλικ, «αδειάζοντας» τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του για πολιτικούς και όχι αγωνιστικούς λόγους.

«Το να εμφανίζεται ο Λαμίν με τη σημαία της Παλαιστίνης είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Έχω μιλήσει μαζί του και αν θέλει να το κάνει, είναι δική του απόφαση. Είναι 18 ετών και πλέον ενήλικος. Πρέπει να σκεφτόμαστε τι περιμένει ο κόσμος από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Μπαρτσελόνα.

🇵🇸 Flick y la bandera de Palestina de Lamine Yamal: "Son cosas que normalmente no me gustan. Hablé con él, es su decisión" pic.twitter.com/wmD6NB70NG May 12, 2026

Δεν πειράζει Φλικ… Όπως αποδείχθηκε, άρεσε στους εκατομμύρια οπαδούς της Μπαρτσελόνα σε όλο τον πλανήτη. «Más que un club»…

