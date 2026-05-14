Euroleague: Εκτός Final 4 ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα του με 81-64 στη Βαλένθια – Με Ρεάλ οι «νυχτερίδες» στην Αθήνα

Το φάιναλ φορ της Euroleague στην Αθήνα και το Telekom Center Athens θα διεξαχθεί χωρίς τον «οικοδεσπότη» του Παναθηναϊκό!

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 81-64 από τη Βαλένθια στο Game 5 των πλέι οφ, με τις «νυχτερίδες» να γράφουν το 3-2 στη σειρά και να παίρνουν ιστορική πρόκριση στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης, όπου στα ημιτελικά (22/4, 21:00) θα αντιμετωπίσουν την «συμπατριώτισσα» τους Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στα δύο πρώτα breaks που σημείωσε στη σειρά με τη Βαλένθια και μετρώντας τρεις σερί ήττες (δύο εντός έδρας) από τις «νυχτερίδες» πέταξε το όνειρο της πρόκρισης στον κάδο των απορριμάτων!

Στο ματς της χρονιάς, οι «πράσινοι» ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, δίχως πλάνο και με ξεσπάσματα που δεν ήταν αρκετά για την υπέρβαση. Από το 18΄ όταν βρέθηκε στο -17 (35-18), το «τριφύλλι» βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ, αναθάρρεψε στην τρίτη περίοδο με αναπάντεχο πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο, αλλά στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο έχασε διαδοχικά λέι απ και ριμπάουντ, δέχθηκε δύο κολλητά τρίποντα και τα πάντα τελείωσαν!

Με τον Εργκίν Αταμάν να ηττάται για πρώτη φορά στην προπονητική καριέρα του σε Game 5 των πλέι οφ της Euroleague, ο Παναθηναϊκός μέτρησε απόψε μοναδικούς… διψήφιους τους Τσεντί Όσμαν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 10 και 15 πόντους, αντίστοιχα, ενώ τελείωσε τον αγώνα με 13 λάθη, χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ και 10/32 τρίποντα!

Από τη Βαλένθια, έλαμψε ο Μπρανκού Μπαντιό με 20 πόντους, ενώ από 12 σημείωσαν οι Κι και Μοντέρο.

Τα δεκάλεπτα: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64

Τα ζευγάρια του φάιναλ φορ της Αθήνας:

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (22/4)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 18:00 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Βαλένθια (Ισπανία) 21:00

ΤΕΛΙΚΟΣ (24/5)

Νικητής 1 – Νικητής 2 21:00

