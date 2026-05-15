Οι Αμερικανοί τηλεθεατές το παρακολούθησαν και αυτό. Στο «Late Show» της Πέμπτης καλεσμένος του Στίβεν Κολμπέρ ήταν ο προκάτοχος του, Ντέιβιν Λέτερμαν, για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγες ημέρες. Μόνον που χθες το κάλεσμα ήταν ιδιαίτερο.

Η εμφάνιση του Λέτερμαν στο δημοφιλές τοκ σόου του CBS έγινε ακριβώς μία εβδομάδα πριν από την τελευταία εκπομπή του Κολμπέρ και του «The Late Show», στις 21 Μαΐου.

Οι δυο τους, για να τιμήσουν την περίσταση, ανέβηκαν στην ταράτσα του Ed Sullivan Theater, όπου βρίσκονται τα στούντιο της εκπομπής, και πέταξαν αντικείμενα από το σκηνικό της πάνω στο λογότυπο- στόχο του CBS το οποίο είχε τοποθετηθεί ακριβώς, από κάτω, στο πεζοδρόμιο.

«Σκέφτηκα ότι ίσως η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) βραδιά θα ήταν λίγο στενάχωρη, καθώς είναι το τέλος της πορείας σου εδώ, αλλά αυτό μου γεμίζει την καρδιά με πραγματική χαρά», είπε ο Λέτερμαν. «Βρισκόμαστε εδώ πάνω για την άσκοπη καταστροφή της περιουσίας της CBS», συνέχισε ο Λέτερμαν, έχοντας δίπλα του τον Κολμπμέρ στην ταράτσα του κτιρίου με τις κάμερες να καταγράφουν.

«Αυτή είναι μια αληθινή ιστορία. Όταν πήρα τη δουλειά, ένα από τα πρώτα πράγματα που μου είπαν, πριν καν μετακομίσουμε στα γραφεία, ήταν ότι δεν θα μου επιτρεπόταν να πετάξω τίποτα από την οροφή του κτιρίου Ed Sullivan, επειδή προφανώς υπήρξε πρόβλημα με προηγούμενο ενοικιαστή», πρόσθεσε ο Κολμπέρ. «Ποτέ δεν το έκανα, αλλά φτάνουμε στο τέλος εδώ, οπότε όλα είναι πιθανά», συνέχισε.

Αφού πέταξαν τις δύο καρέκλες που χρησιμοποιούνταν για τους καλεσμένους του «The Late Show» και την καρέκλα του γραφείου του Κολμπέρ, από την οποία πραγματοποίησε 1.810 εκποπμές κατά δήλωση του, πέταξαν μερικά καρπούζια και μια τούρτα από την κορυφή του κτιρίου.

Στο τέλος του χάπινινγκ, ο Λέτερμαν μοιράστηκε τα αποχαιρετιστήρια λόγια του για το δίκτυο: «Θα ήθελα να πω στο κοινό πριν φύγουμε, καλά, όχι απαραίτητα στο κοινό, αλλά στους ανθρώπους της CBS, με τα λόγια του μεγάλου Έντ Μόροου «καληνύχτα και καλή τύχη, καρ@#$δες».

Νωρίτερα ο Λέτερμαν επαίνεσε τα έπιπλα του σκηνικού του «The Late Show» και φρόντισε να επιβεβαιώσει ότι τα κομμάτια ανήκαν στο CBS. «Αυτό είναι ωραίο. Θα ήταν ντροπή αν τού συνέβαινε κάτι», είπε, προτού μια ομάδα ανθρώπων- φροντιστών πλατό εμφανιστεί στη σκηνή για να απομακρύνει τα έπιπλα.

Η εμφάνιση του Λέτερμαν το βράδυ της Πέμπτης ήταν ξεχωριστή, κυρίως επειδή ήταν ο αρχικός παρουσιαστής του «The Late Show», ο οποίος παρουσίαζε την εκπομπή από το 1993 έως το 2015, όταν τον διαδέχθηκε ο Κόλμπερτ. Η εμφάνισή του στην εκπομπή αργά το βράδυ ήρθε, επίσης, αμέσως μετά την πρόσφατη «επίθεσή» του εναντίον των στελεχών του CBS, τους οποίους χαρακτήρισε «ψεύτες και ύπουλους» όταν συζητούσαν για την απόφαση ακύρωσης της εκπομπής.

