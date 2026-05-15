Εγκαίνια για το Καμαρίνι της Αλίκης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00, το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγει τη σκηνή της μνήμης και της συγκίνησης για μια βραδιά ιστορικής σημασίας αφιερωμένη στην αξεπέραστη Αλίκη Βουγιουκλάκη.

30 χρόνια μετά το «ταξίδι» της εθνικής μας σταρ, το ιστορικό θέατρο του Πειραιά θα φιλοξενεί πλέον μόνιμα το προσωπικό της Καμαρίνι -έναν ζωντανό χώρο μνήμης, λάμψης και θεατρικής ιστορίας, με το αυθεντικό κοστούμι της από την «Εύθυμη Χήρα», προσωπικά αντικείμενα, χειρόγραφα και σπάνιες φωτογραφίες που παραχώρησε η Έφη Πίκουλα-Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, Κανάλι Ένα 90,4.

Η σπουδαία αυτή πρωτοβουλία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 39 χρόνων λειτουργίας του σταθμού και συνιστά μια πολιτιστική παρακαταθήκη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη, το ελληνικό θέατρο και τη συλλογική μας μνήμη.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων της Τέχνης και του Πολιτισμού, στην κεντρική αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά «Δημήτρης Ροντήρης».

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρόεδρος της ΔΗ.ΡΑ.Π. Κανάλι Ένα 90,4 Ιωσήφ Βουράκης, η Έφη Πίκουλα-Βουγιουκλάκη, ο σκηνογράφος Μανόλης Παντελιδάκης –ο οποίος και φιλοτέχνησε το Καμαρίνι– καθώς και ο δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης.

Στη βραδιά θα μιλήσουν άνθρωποι που συνεργάστηκαν, γνώρισαν ή εμπνεύστηκαν από την αξεπέραστη Αλίκη Βουγιουκλάκη – τη γυναίκα που άλλαξε οριστικά το πρόσωπο του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου και σφράγισε με το φως της ολόκληρες γενιές: η Άννα Φόνσου, ο Αλέξανδρος Ρήγας, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο Δημήτρης Σαμόλης, ο Γιώργος Παπαπαύλου και η θεατρική παραγωγός-υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Νταίζη Λεμπέση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθούν σπάνια αποσπάσματα από μεγάλες θεατρικές στιγμές της Αλίκης, καθώς και αποσπάσματα από την τελευταία ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον Πειραιώτη δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα, Προϊστάμενο Προγράμματος και Πολιτισμού της ΔΗ.ΡΑ.Π., ο οποίος είχε την ιδέα, θα επιμεληθεί και θα παρουσιάσει τη βραδιά.

Μια βραδιά μνήμης, θεάτρου και συγκίνησης. Μια συνάντηση με το φως μιας γυναίκας που δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από τη σκηνή.

