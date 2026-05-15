Σε εκρηκτικό κλίμα συνεδρίασε επί τετράωρο η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής σχετικά με την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ύστερα από τη διαβίβαση στη Βουλή 5 δικογραφιών για το πρόσωπό της.

Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας η άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τις δύο από τις 5 δικογραφίες παραπέμπεται στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τρίτη 19 Μαΐου. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν εγείροντας θέμα ακυρότητας της διαδικασίας.

Σημειώνεται πως οι τέσσερις υποθέσεις αφορούν σε μηνύσεις δικαστικών λειτουργών και αστυνομικών για όλα όσα συνέβησαν στη δίκη των Τεμπών στη Λάρισα και η πέμπτη αφορά μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η επεισοδιακή, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, κατά το μεγαλύτερο μέρος της αναλώθηκε στα διαδικαστικά ζητήματα καθώς με τις ψήφους της ΝΔ αποφασίστηκε οι υποθέσεις να διαχωριστούν και η επιτροπή να εισηγηθεί σήμερα για τις δύο εκ των πέντε δικογραφιών (τη μήνυση Γεωργιάδη και τη μήνυση των δικαστικών λειτουργών), ενώ οι υπόλοιπες τρεις να συζητηθούν το πρωί της Δευτέρας.

Η Κωνσταντοπούλου κατηγορεί τη ΝΔ για κατάχρηση εξουσίας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως εκ τούτου κατήγγειλε τη ΝΔ για «κατάχρηση εξουσίας» και «πρωτοφανή πολιτική μεθόδευση» και υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης της άρσης ασυλίας της, θέτοντας θέμα ακυρότητας της διαδικασίας, επειδή, όπως είπε, μεταξύ άλλων, πρώτα της ήρθε η κλήτευση για τη συνεδρίαση και ύστερα ενημερώθηκε για τις δικογραφίες.

Μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας γνωστοποίησε μάλιστα πως θα μηνύσει τον πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργο Γεωργαντά για τα θέματα ακυρότητας που προέκυψαν, ενώ τον κατηγόρησε και για μεροληπτική συμπεριφορά υπέρ του Άδωνι Γεωργιάδη κατά το χθεσινό επεισόδιο στην Ολομέλεια.

Ζήτησε ακόμη την εξαίρεση του Γιώργου Γεωργαντά από τη συνεδρίαση, αίτημα το οποίο ωστόσο καταψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ενώ τα υπόλοιπα κόμματα δήλωσαν «παρών», πλην της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία βεβαίως υπερψήφισε.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση διαφώνησε με τη διαδικασία, λέγοντας πως πάσχει ακυρότητας καθώς, όπως τόνιζαν τα μέλη της που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση, δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο τριήμερο για την ενημέρωση των μελών της επιτροπής.

Έτσι, μετά από ένα τετράωρο κατά το οποίο το θερμόμετρο ανέβηκε κατακόρυφα, σύσσωμη η αντιπολίτευση αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με την επιτροπή να εισηγείται στην Ολομέλεια, μόνο με τις ψήφους της ΝΔ, να αρθεί η βουλευτική ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η συνέχεια θα δοθεί τη Δευτέρα στην ίδια επιτροπή που θα συνεδριάσει για τα υπόλοιπα τρία εισαγγελικά αιτήματα.

