search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 15:16
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

15.05.2026 14:38

Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: Η ΝΔ εισηγείται άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου για δύο δικογραφίες

15.05.2026 14:38
zoi konstantopoulou 88- new

Σε εκρηκτικό κλίμα συνεδρίασε επί τετράωρο η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής σχετικά με την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ύστερα από τη διαβίβαση στη Βουλή 5 δικογραφιών για το πρόσωπό της. 

Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας η άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τις δύο από τις 5 δικογραφίες παραπέμπεται στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τρίτη 19 Μαΐου. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν εγείροντας θέμα ακυρότητας της διαδικασίας.

Σημειώνεται πως οι τέσσερις υποθέσεις αφορούν σε μηνύσεις δικαστικών λειτουργών και αστυνομικών για όλα όσα συνέβησαν στη δίκη των Τεμπών στη Λάρισα και η πέμπτη αφορά μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η επεισοδιακή, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, κατά το μεγαλύτερο μέρος της αναλώθηκε στα διαδικαστικά ζητήματα καθώς με τις ψήφους της ΝΔ αποφασίστηκε οι υποθέσεις να διαχωριστούν και η επιτροπή να εισηγηθεί σήμερα για τις δύο εκ των πέντε δικογραφιών (τη μήνυση Γεωργιάδη και τη μήνυση των δικαστικών λειτουργών), ενώ οι υπόλοιπες τρεις να συζητηθούν το πρωί της Δευτέρας. 

Η Κωνσταντοπούλου κατηγορεί τη ΝΔ για κατάχρηση εξουσίας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως εκ τούτου κατήγγειλε τη ΝΔ για «κατάχρηση εξουσίας» και «πρωτοφανή πολιτική μεθόδευση» και υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης της άρσης ασυλίας της, θέτοντας θέμα ακυρότητας της διαδικασίας, επειδή, όπως είπε, μεταξύ άλλων, πρώτα της ήρθε η κλήτευση για τη συνεδρίαση και ύστερα ενημερώθηκε για τις δικογραφίες.

Μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας γνωστοποίησε μάλιστα πως θα μηνύσει τον πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργο Γεωργαντά για τα θέματα ακυρότητας που προέκυψαν, ενώ τον κατηγόρησε και για μεροληπτική συμπεριφορά υπέρ του Άδωνι Γεωργιάδη κατά το χθεσινό επεισόδιο στην Ολομέλεια.

Ζήτησε ακόμη την εξαίρεση του Γιώργου Γεωργαντά από τη συνεδρίαση, αίτημα το οποίο ωστόσο καταψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ενώ τα υπόλοιπα κόμματα δήλωσαν «παρών», πλην της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία βεβαίως υπερψήφισε.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση διαφώνησε με τη διαδικασία, λέγοντας πως πάσχει ακυρότητας καθώς, όπως τόνιζαν τα μέλη της που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση, δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο τριήμερο για την ενημέρωση των μελών της επιτροπής. 

Έτσι, μετά από ένα τετράωρο κατά το οποίο το θερμόμετρο ανέβηκε κατακόρυφα, σύσσωμη η αντιπολίτευση αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με την επιτροπή να εισηγείται στην Ολομέλεια, μόνο με τις ψήφους της ΝΔ, να αρθεί η βουλευτική ασυλία  της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. 

Η συνέχεια θα δοθεί τη Δευτέρα στην ίδια επιτροπή που θα συνεδριάσει για τα υπόλοιπα τρία εισαγγελικά αιτήματα.

Διαβάστε επίσης

Ζαχαράκη: Έχω ταχθεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών, υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι μετά το σχολείο
Ο… «ακίνητος πόλεμος»: «Ψεύδεται ο Ανδρουλάκης» λέει ο Γεωργιάδης, «λάσπη από τη Δεξιά» απαντά ο Τσουκαλάς

Ελληνοτουρκικά: Η «Γαλάζια Πατρίδα» φέρνει «φουρτούνα» στα «ήρεμα νέρα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rolling-stones_1505_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Rolling Stones: Οι θρύλοι της rock… ξαναγίνονται νέοι στο βίντεο του «In The Stars» (video)

trogli-new-1
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Στη γαστρεντερίτιδα τα «ρίχνει» ο πατέρας των παιδιών – Για εμφανή παραμέληση χρόνων κάνει λόγο μάρτυρας

loudias
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Δεμένο με σύρμα και αλυσίδα το πτώμα στον Λουδία

pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παρίσι για την G7 των υπουργών Οικονομικών λόγω Ορμούζ ο Πιερρακάκης: Η παγκόσμια οικονομία θα δεχτεί πιέσεις

letonia-eurovision-new
LIFESTYLE

Εurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Λετονίας στηρίζει τον Akylas – O γιος της τραγουδάει «Ferto» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

rousopoylos- floridis- samaras- tsipras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 15:16
rolling-stones_1505_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Rolling Stones: Οι θρύλοι της rock… ξαναγίνονται νέοι στο βίντεο του «In The Stars» (video)

trogli-new-1
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Στη γαστρεντερίτιδα τα «ρίχνει» ο πατέρας των παιδιών – Για εμφανή παραμέληση χρόνων κάνει λόγο μάρτυρας

loudias
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Δεμένο με σύρμα και αλυσίδα το πτώμα στον Λουδία

1 / 3