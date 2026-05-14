Καταγγελίες Ζωής κατά Φλωρίδη για μεθόδευση μετά από παραπομπή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας – Άγριος καβγας με Άδωνι

Σφοδρή κόντρα ξέσπασε στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει μεθόδευση σε βάρος της ύστερα από την παραπομπή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας αύριο για δικογραφίες σε βάρος της τις οποίες όπως σημείωσε δεν έχει παραλάβει ακόμη και οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν μηνύσεις δικαστών και αστυνομικών από τη Λάρισα.

Την ώρα, σημείωσε, που έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των βουλευτών για την κλήση Τζαβέλλα και Δεμίρη στη Βουλή, «μεθοδεύουν πώς θα στοχοποιήσουνε εμένα ως ενοχλητική πολιτική αρχηγό». Αποδίδοντας τη μεθόδευση στον υπουργό Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη αλλά και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χρ. Σεβαστίδη, καθώς και στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας Γ. Γεωργαντά, που προήδρευε στην Ολομέλεια, αλλά και στον «παρακρατικό Γεωργιάδη» η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε κατάχρηση εξουσίας, προαναγγέλλοντας μηνύσεις.

Μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε τα εξής:«Ζήτησα να καταγγείλω αυτό το οποίο συμβαίνει αυτές τις ώρες και αυτό που μεθοδεύεται. Χθες συμπληρώθηκε ο αριθμός των βουλευτών που ζητάνε την κλήση Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών, έχουμε απ’ όλα τα κόμματα αιτήματα προκειμένου να κληθεί ο κ. Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ κ. Δεμίρης για τις υποκλοπές».

Και συνέχισε: «Τι γίνεται από προχθές και εκτραχύνεται σήμερα; Ενώ καθυστερούν την εξεταστική για υποκλοπές, ενώ τρενάρανε όσο μπορούσαν την υπόθεση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη βάζουν τελικά την Πέμπτη, όσο πιο πέρα γίνεται, τι μεθοδεύουνε; Πώς θα στοχοποιήσουνε εμένα ως ενοχλητική πολιτική αρχηγό.

Και τι μεθοδεύουν- κι έχετε συμμετοχή κι εσείς κ. Γεωργαντά; Μου κοινοποιείτε την Τρίτη ή την Τετάρτη, πάντως σε ημέρα που δεν έχω παραλάβει τρεις δικογραφίες που ήρθαν εσπευσμένα κατόπιν παραγγελίας Φλωρίδη στη Βουλή, πριν τις παραλάβω, μου κοινοποιείτε κλήση να πάω στην επιτροπή Δεοντολογίας την Παρασκευή. Για αυτές τις τρεις που δεν παρέλαβα ποτέ, για μία ψευδομήνυση Γεωργιάδη, ενώ η δική μου προηγηθείσα δεν έχει διαβιβαστεί, και για άλλη μία μήνυση». Ανέφερε πως «οι 4 είναι μηνύσεις δικαστών και αστυνομικών στην Λάρισα εναντίον μου, εναντίον συνηγόρων οικογενειών των θυμάτων κι εναντίον γονιών».

«Εκεί που έπρεπε γονυπετείς να ζητάνε συγγνώμη» σημείωσε σε πολύ υψηλούς τόνους, «οργανώνουν μηνύσεις δικαστών αστυνομικών και παραγόντων της Λάρισας με εντολή Φλωρίδη και σεβαστίδη για να πάνε κατηγορούμενους τους γονείς τους συνηγόρους και εμένα, για να υλοποιηθεί η προαναγγελία του παρακρατικού Γεωργιάδη «θα σας κάνω 15 μηνύσεις τη βδομάδα και θα σας βάλω φυλακή».

Και συνέχισε καταγγέλλοντας και τον πρόεδρο της έδρας κ. Γεωργαντά: «Καταγγέλλω και εσάς γι αυτή τη μεθόδευση, καταγγέλλω κατάχρηση εξουσίας». Και κλείνοντας την εν θερμώ τοποθέτησή της κατέληξε: «Εχω συναντήσει κυκλώματα από 26 χρονων, δε βρέθηκαν εκείνα τα κυκλώματα που θα με τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί και βεβαίως θα καταμηνυθείτε και εσείς για κατάχρηση εξουσίας

«Όποιες απαντήσεις στις αιτιάσεις αυτές θα απαντηθούν αύριο στην επιτροπή δεοντολογίας» ανέφερε ο Γιώργος Γεωργαντάς, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να παίρνει στη συνέχεια το λόγο προκειμένου να απαντήσει για τον χαρακτηρισμό «παρακρατικός», με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να αντιδρά εκτός μικροφώνου και τον Γιώργο Γεωργαντά να καταφεύγει σε φωνές προκειμένου να επιβάλει την τάξη..

Άδωνις: Η κ. πρόεδρος είναι εν εξάλλω, είναι σε κρίση

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως «μεγάλη υποκρίτρια», λέγοντας πως δεν την κυνηγάει κάποιος παρακρατικός μηχανισμός, αλλά η κουνιάδα της Τζώρτζιας Κεφαλά. «Και της χρωστάτε τα λεφτά, και έχετε κάνει φoρολογική παράβαση. Αντί να απολογηθείτε για τις παρανομίες, κάνετε μπούλινγκ στην επιθεώρηση Εργασίας», κατήγγειλε ο υπουργός Υγείας.

«Είστε παρακρατικός ομολογημένα!», φώναξε τότε εκείνη, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά: «Ήρθε η κυρία εν εξάλλω, εγώ είμαι φυσιολογικός! Έχει έρθει εν εξάλλω, σε κρίση!».

Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί αύριο τόσο στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας η οποία θα συζητήσει για την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, όσο και στη συνεδρίαση της Ολομέλειας επί του νομοσχεδίου Γεωργιάδη, το οποίο επίσης συνεχίζεται αύριο για δεύτερη μέρα.

