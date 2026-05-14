Βράβευση Ντράγκι: Εύσημα Μερτς στην Ελλάδα – «Είμαστε πραγματικά μόνοι, μαζί» είπε για την εποχή Τραμπ ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ

Με το «Βραβείο Καρλομάγνου» τιμήθηκε ο Μάριο Ντράγκι, για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της ευρωζώνης, με την περίφημη φράση του «Ό,τι χρειαστεί» (“Whatever it takes”), για την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και για τη συνολική προσφορά του στην ενωμένη Ευρώπη.

Κατά την τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Άαχεν, για τον κ. Ντραγκι μίλησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος επιφύλαξε μάλιστα θερμό έπαινο για την Ελλάδα.

Congratulations to Prof. Dr Mario Draghi, former President of the European Central Bank and former Prime Minister of the Italian Republic, for being awarded the International Charlemagne Prize of Aachen 2026. #Karlspreis2026



Ο καγκελάριος Μερτς αναφέρθηκε στην ομιλία του στον «Σούπερ Μάριο», ο οποίος έχει, όπως είπε, καταφέρει όσα για άλλους θα απαιτούσαν «πέντε ζωές», ενώ δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει στους «σωτήρες του ευρώ» και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος έδειχνε, τόνισε, «από τη μία πλευρά στον δρόμο του δημοσιονομικού καθησυχασμού και από την άλλη στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων» για τα κράτη-μέλη του ευρώ. Απευθυνόμενος μάλιστα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε ειδικά στις μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας: «Με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορούμε να πούμε: αυτός ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων ήταν για την Ελλάδα, για πολλούς ανθρώπους στη χώρα σας κ. πρωθυπουργέ, σκληρός, αλλά αποδείχθηκε σωστός. Η χώρα σας, αγαπητέ Κυριάκο, μπορεί εδώ και καιρό με τις δικές της δυνάμεις -και μάλιστα πρόωρα- να αποπληρώνει τα δάνεια που τότε ήταν απαραίτητα. Οι μεγάλες προσπάθειες άξιζαν τον κόπο. Και είμαστε ευγνώμονες για αυτό και συγχαίρουμε εσάς και όλον τον ελληνικό λαό για το πώς το καταφέρατε», δήλωσε ο καγκελάριος, ακολουθούμενος από παρατεταμένο χειροκρότημα. Όπως τόνισε, «ένας Έλληνας και ένας Γερμανός τιμούν σήμερα έναν Ιταλό και αυτού του είδους η συνεργασία είναι σίγουρα η καλύτερη προϋπόθεση για την επιτυχία στην Ευρώπη».

Αναφερόμενος στη συνεισφορά του Μάριο Ντράγκι, ο Φρίντριχ Μερτς σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ο πρώην Ευρωπαίος τραπεζίτης «σταθεροποίησε το ευρώ σε επικίνδυνες εποχές», αναλαμβάνοντας μάλιστα ένα ρίσκο, το οποίο, όπως είπε, «θα μπορούσε να αποτύχει – αλλά πέτυχε και το ευρώ είναι πλέον αδιαμφισβήτητο».

Στην ομιλία του ο κ. Μερτς εξήρε επίσης τις προτάσεις του Μάριο Ντράγκι για τον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό της Ευρώπης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στο νέο διεθνές περιβάλλον και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ευρώπη έχει αφυπνιστεί και έχει κατανοήσει ότι μπορεί να επιβληθεί μόνο μέσω της οικονομικής ισχύος και της ισχύος ασφάλειας. «Η Ευρώπη έχει ως στόχο να γίνει μια δύναμη η οποία θα μπορεί να αντέξει τις καταιγίδες αυτής της νέας εποχής», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασίζεται στη δική της οικονομική και στρατιωτική ισχύ και να χρησιμοποιήσει την οικονομική της δύναμη προκειμένου να διεκδικήσει τα συμφέροντά της σε διεθνές επίπεδο. «Πρέπει να ορίσουμε με σιγουριά τα δικά μας συμφέροντα. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε για την προστασία αυτών των συμφερόντων», δήλωσε και, με το βλέμμα στην Ουκρανία και στις ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τόνισε ότι «οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι αποφασίζουμε ποιος μιλάει εκ μέρους μας και κανείς άλλος».

Μάριο Ντράγκι: Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η Ευρώπη

Ο Μάριο Ντράγκι προειδοποίησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια νέα εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Με τη φράση «για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία είμαστε μόνοι, μαζί», υπογράμμισε ότι η ήπειρος πρέπει να αποκτήσει ικανότητα αυτόνομης δράσης, καθώς οι ΗΠΑ «δεν μπορούν πλέον να εγγυηθούν την ασφάλεια με τους όρους που θεωρούσαμε δεδομένους».

Ο πρπώην πρόεδρος της ΕΚΤ ανέδειξε ως βασική αδυναμία της σημερινής Ευρώπης την υπερβολική εξάρτησή της από άλλους και το έλλειμμά της σε πολλούς τομείς, κυρίως σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ένας λόγος για αυτό, δήλωσε, είναι ότι η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πραγματικά, καθώς π.χ. οι εθνικές επιδοτήσεις για παράδειγμα υπονομεύουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Η απάντηση, υποστήριξε, είναι οι μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία ενός πραγματικά ολοκληρωμένου οικονομικού χώρου. «Όσο περισσότερο μεταρρυθμίζεται η Ευρώπη, τόσο λιγότερο θα πρέπει να βασίζεται σε χρέη -κοινά ή εθνικά- προκειμένου να εξισορροπεί τον κατακερματισμό της», δήλωσε και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να καταστεί περισσότερο αυτόνομη -οικονομικά, ενεργειακά, τεχνολογικά και στον τομέα της άμυνας- και περισσότερο καινοτόμος. Για όλα αυτά, παραδέχθηκε, απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις, υποστήριξε ωστόσο ταυτόχρονα και ότι οι μεγάλες κρίσεις της εποχής μπορούν να αποτελέσουν «όχι μόνο προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες» για την Ευρώπη.

