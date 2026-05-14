Μητσοτάκης από το Άαχεν: Η Ευρώπη κινδυνεύει να είναι παθητικός θεατής

Καμπανάκι προς τις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έκρουσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Άαχεν της Γερμανίας, όπου συμμετέχει στην τελετή απονομής του Βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι.

Ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις

Κινούμενος σε… οικεία μονοπάτια, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι αν η Ευρώπη δεν κινητοποιηθεί και δεν προχωρήσει στην υλοποίηση των όσων προτείνουν με τις εκθέσεις τους ο Ντράγκι και ο έτερος Ιταλός πρώην πρωθυπουργός, Ενρίκο Λέτα, για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και την εξεύρεση πόρων για επενδύσεις, τότε η γηραιά ήπειρος «κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού».

Κατά τον πρωθυπουργό, οι σύγχρονες ευρωπαϊκές προκλήσεις είναι η διάβρωση της ανταγωνιστικότητας, το χάσμα στην καινοτομία, η αυξανόμενη εξάρτηση από τρίτες χώρες και η ανάγκη ισχυρών στρατηγικών εφοδιαστικών αλυσίδων και κάλεσε την ΕΕ να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, να επενδύει και να αναπτύσσει τεχνολογία, προειδοποιώντας ότι χωρίς αυτά «η στρατηγική μας ισχύ θα συρρικνωθεί».

Άμυνα και 42.7

Παράλληλα, και αναφερόμενος στα ζητήματα της άμυνας και της ασφάλειας, ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη», τονίζοντας ότι η έννοια της ασφάλειας αφορά και σε υποδομές, ενέργεια, εφοδιαστικές αλυσίδες και θεσμούς και επιμένοντας ότι πρέπει να γίνει λειτουργική η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42.7, ώστε η συλλογική άμυνα της ΕΕ να αποκτήσει πραγματικό περιεχόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός τάχθηκε εκ νέου υπέρ κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, σημειώνοντας ότι οι φιλοδοξίες της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της άμυνας, πρέπει να αποτυπωθούν σε έναν ενισχυμένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. «Όλοι πρέπει να δώσουμε κάτι για να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη», είπε χαρακτηριστικά, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι οι «βόρειοι» της Ένωσης έχουν απορρίψει τον κοινό δανεισμό.

Το… μπαζούκας

Αναφερόμενος στον τιμώμενο της εκδήλωσης, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο Μ. Ντράγκι είναι «αληθινός Ευρωπαίος» και υπενθύμισε τη στιγμή που ως πρόεδρος της ΕΚΤ έβγαλε το διαβόητο «μπαζούκας» στο τραπέζι λέγοντας τη φράση: «Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να διατηρήσει το ευρώ», εξαίροντας τον ρόλο του στην κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας την ιστορική του στάση ως καθοριστική για τη σωτηρία του ευρώ και την αντοχή της ευρωζώνης.

Μένοντας στην κρίση αυτή, ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκι όσο και στον Ζαν-Κλοντ Τρισέ για τη στήριξή τους. «Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών», ανέφερε χαρακτηριστικά και κατέληξε λέγοντας ότι «πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο, μπορεί να γράψει ιστορία».

