search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 15:58

Αρνητικός στον χανταϊό ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται σε καραντίνα στο «Αττικόν»

14.05.2026 15:58
attikon new

Αρνητικός στον χανταϊό είναι ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είναι αρνητικός στον χανταϊό. Είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Μάλιστα, εξήγησε ότι η απόφαση για καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο ελήφθη στο πλαίσιο της αυστηρότερης εφαρμογής των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενόψει και της τουριστικής περιόδου.

Ο υπουργός ευχαρίστησε τον Έλληνα επιβάτη διότι, όπως σημείωσε «ο άνθρωπος αυτός υφίσταται μία πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και την υφίσταται για όλους εμάς. Γιατί ο λόγος που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την πιο αυστηρή εκδοχή του πρωτοκόλλου και να μείνει 45 μέρες σε καραντίνα στο νοσοκομείο, ενώ θα μπορούσε να είναι σπίτι του σε καραντίνα, είναι γιατί του είπαμε ότι η Ελλάδα είναι μία τουριστική χώρα. Δεν έχουμε τρόπο επιτήρησης στο σπίτι του. Αν μία στο δισεκατομμύριο είχαμε κρούσμα χανταϊού στην Ελλάδα, στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, θα αποτελούσε παράγοντα μεγάλης ζημιάς για χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζόμενους και για τη χώρα. Και για να αισθανόμαστε όλοι περισσότερο ασφαλείς, του ζητήσαμε να τηρήσει αυτό το πρωτόκολλο και δέχθηκε αμέσως, δεν έφερε καμία αντίρρηση».

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και δεν χρειάζεται ανησυχία. Ο χανταϊός δεν είναι covid. «Διαβάζω στο διαδίκτυο για νέες καραντίνες και για υποχρεωτικές μάσκες. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, κανένας τέτοιος σχεδιασμός δεν υπάρχει, μην υπερβάλλουμε», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Μητέρα κατήγγειλε νοσηλευτή για άσκηση βίας στον 16χρονο γιο της

Τέμπη: Αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος Καραμανλή ζήτησαν συγγενείς των θυμάτων από τον Άρειο Πάγο

Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Global-Sumud-Flotilla

Άνοιξε πανιά για τη Γάζα ο τρίτος στολίσκος του Global Sumud Flotilla

trump ceos pekino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Kάλεσμα Σι Τζινπίνγκ σε Αμερικανούς CEO: «Η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ακόμη περισσότερο»

pappas-ko-1221
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς: Ο Φάμελλος πρέπει τα επόμενα 24ωρα να καλέσει τον Τσίπρα

Xi-Jinping-Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γεύσεις με άρωμα Ανατολής και αμερικανικές πινελιές – Το μενού στο δείπνο Σι-Τραμπ (Photos)

adonis georgiadis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαρμακερό «καρφί» Άδωνι σε Φάμελλο για Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:16
Global-Sumud-Flotilla

Άνοιξε πανιά για τη Γάζα ο τρίτος στολίσκος του Global Sumud Flotilla

trump ceos pekino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Kάλεσμα Σι Τζινπίνγκ σε Αμερικανούς CEO: «Η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ακόμη περισσότερο»

pappas-ko-1221
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς: Ο Φάμελλος πρέπει τα επόμενα 24ωρα να καλέσει τον Τσίπρα

1 / 3