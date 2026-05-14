Θεσσαλονίκη: Μητέρα κατήγγειλε νοσηλευτή για άσκηση βίας στον 16χρονο γιο της

Μητέρα κατήγγειλε νοσηλευτή ότι άσκησε βία σε βάρος του ανήλικου γιου της, ο οποίος επρόκειτο να εισαχθεί στο νοσοκομείο.

Αναλυτικότερα, η μητέρα του 16χρονου κατήγγειλε νοσηλευτή σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ότι άσκησε βία σε βάρος του γιου της, κατά τη διάρκεια σωματικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε ενόψει της εισαγωγής του ανηλίκου στο ίδρυμα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην παιδοψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου. Η ίδια υπέβαλε μήνυση, αναφέροντας ότι εντόπισε σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού της, όπως επισημαίνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 47χρονος νοσηλευτής συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και παραπέμφθηκε να δικαστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία της απλής σωματικής βλάβης.

Διαβάστε επίσης:

Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)

46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παραδοσιακά παξιμάδια